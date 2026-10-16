دوره تبیین «چرایی و چیستی جنگ تحمیلی سوم» در هرمزگان برگزار شد

مرتضی صادقی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری دانشگاه فرهنگیان کشور و با توجه به نیاز جامعه به تبیین شرایط کنونی، درسنامه‌ای بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب طراحی شده است تا به پرسش‌هایی درباره چرایی وقوع جنگ، اهداف دشمن و آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسخ دهد.

وی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه جهادی گفتمان گام دوم انقلاب پس از ابلاغ بیانیه گام دوم در سال ۱۳۹۷ افزود: این قرارگاه از ابتدای فعالیت خود، ترویج و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب را در دستور کار قرار داده و در شرایط کنونی نیز با توجه به اهمیت راهبردی هرمزگان، اجرای برنامه‌های تبیینی در این استان را دنبال می‌کند.

مدیر قرارگاه جهادی گفتمان گام دوم انقلاب ادامه داد: در همین راستا، با همکاری دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط در تهران و استان، دوره «چرایی و چیستی جنگ تحمیلی سوم و انقلاب اسلامی» با حضور اساتید دانشگاه فرهنگیان و فعالان حوزوی در بندرعباس و میناب برگزار شده است.

صادقی‌راد با اشاره به برگزاری این دوره در میان بسیج دانش‌آموزی میناب گفت: در این برنامه، واحدهای بسیج دانش‌آموزی نیز مورد توجه قرار گرفتند و تلاش شد محتوای آموزشی با محوریت شناخت اهداف و نقشه‌های دشمن و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آشنایی جامعه با بیانیه گام دوم انقلاب می‌تواند به افزایش شناخت و آگاهی عمومی کمک کند، تصریح کرد: هدف از احیای این بیانیه، آشنایی بیشتر مردم با آرمان‌هایی است که در آن ترسیم شده و در نهایت به ایجاد تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظما منتهی می‌شود.

مدیر قرارگاه جهادی گفتمان گام دوم انقلاب با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این دوره‌ها درباره اهداف بلندمدت دشمن اظهار کرد: در بخشی از این برنامه‌ها، مطالبی درباره طرح‌ها و برنامه‌های منتسب به دشمن از سال ۱۹۷۹ میلادی، برابر با سال ۱۳۵۷، ارائه شد که، با واکنش و توجه حاضران همراه بود.

صادقی‌راد تأکید کرد: آگاهی‌بخشی و تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی می‌تواند زمینه شناخت بهتر تحولات و مقابله با فریب و جنگ روانی را فراهم کند.

وی در پایان از تداوم برنامه‌های تبیینی در هرمزگان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تقویت شناخت و آگاهی عمومی ادامه خواهد یافت تا مردم استان در کنار حضور در عرصه‌های مختلف، در حوزه محتوا و گفتمان انقلاب اسلامی نیز نقش‌آفرینی کنند.