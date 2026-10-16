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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در مرز استان‌های کرمان و هرمزگان

زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در مرز استان‌های کرمان و هرمزگان

بندرعباس -زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ظهر امروز در مرز استان‌های کرمان و هرمزگان، حوالی نودژ و زیارتعلی به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه و ۳۲ ثانیه روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مرز استان‌های کرمان و هرمزگان و در حوالی نودژ و زیارتعلی رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۱۵ کیلومتری نودژ در استان کرمان، ۱۷ کیلومتری زیارتعلی در استان هرمزگان و ۲۷ کیلومتری منوجان در استان کرمان قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۱۱۸ کیلومتر و تا شهر کرمان ۲۹۶ کیلومتر گزارش شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6979382

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