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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

عارف درگذشت پیروز مجتهدزاده را تسلیت گفت

عارف درگذشت پیروز مجتهدزاده را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت پیروز مجتهدزاده، جغرافی‌دان سیاسی و پژوهشگر برجسته ژئوپلیتیک کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت پیروز مجتهدزاده، جغرافی‌دان سیاسی و پژوهشگر برجسته ژئوپلیتیک کشور را تسلیت گفت و از خدمات علمی و پژوهشی آن استاد فقید در حوزه جغرافیای سیاسی و مسائل سرزمینی ایران تجلیل کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد فرهیخته، دکتر پیروز مجتهدزاده، جغرافی‌دان سیاسی و پژوهشگر برجسته ژئوپلیتیک کشور، موجب تأسف و تأثر شد.

آن استاد فقید با سال‌ها پژوهش و تألیف آثار ارزشمند در حوزه جغرافیای سیاسی و مسائل سرزمینی ایران، نقشی ماندگار در عرصه علم و پژوهش کشور ایفا کرد و نام خود را در حافظه علمی ایران به یادگار گذاشت.

ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه علمی و دانشگاهی و خانواده محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6979658
محسن صمیمی

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