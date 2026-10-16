عارف درگذشت پیروز مجتهدزاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت پیروز مجتهدزاده، جغرافی‌دان سیاسی و پژوهشگر برجسته ژئوپلیتیک کشور را تسلیت گفت و از خدمات علمی و پژوهشی آن استاد فقید در حوزه جغرافیای سیاسی و مسائل سرزمینی ایران تجلیل کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد فرهیخته، دکتر پیروز مجتهدزاده، جغرافی‌دان سیاسی و پژوهشگر برجسته ژئوپلیتیک کشور، موجب تأسف و تأثر شد.

آن استاد فقید با سال‌ها پژوهش و تألیف آثار ارزشمند در حوزه جغرافیای سیاسی و مسائل سرزمینی ایران، نقشی ماندگار در عرصه علم و پژوهش کشور ایفا کرد و نام خود را در حافظه علمی ایران به یادگار گذاشت.

ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه علمی و دانشگاهی و خانواده محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور