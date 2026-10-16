کشف ۵ کیلوگرم تریاک در چگنی؛ ۴۰ وسیله نقلیه متخلف توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند شامگاه جمعه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان چگنی خبر داد و به رسانه‌ها اظهار کرد: این طرح با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، افزایش احساس امنیت و مقابله با جرائم و تخلفات، طی شبانه‌روز گذشته به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان در جریان اجرای این طرح، با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای سارقان، موفق شدند شش نفر را دستگیر کنند.

کشف هشت فقره سرقت و اموال مسروقه

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و دستگیری سارقان، بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه افراد دستگیرشده، مقادیری اموال مسروقه از جمله ضبط و باند خودرو، باتری خودرو، کابل برق و تجهیزات برقی کشف شد.

سرهنگ گراوند ادامه داد: در ادامه تحقیقات انجام‌شده، هشت فقره سرقت نیز شناسایی و کشف شد.

کشف و ضبط پنج کیلوگرم تریاک

وی همچنین از کشف و ضبط پنج کیلوگرم تریاک در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: اقدامات انتظامی با هدف مقابله با جرائم و برخورد با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی در سطح شهرستان انجام شد.

توقیف ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد مدارک، تصریح کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۹ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

بر این اساس، در مجموع ۴۰ دستگاه وسیله نقلیه در جریان اجرای این طرح توقیف شده است.

تأکید پلیس بر همکاری شهروندان

سرهنگ گراوند در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری شهروندان با مجموعه انتظامی، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

وی همکاری مردم با پلیس را در شناسایی جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر دانست و بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با جرائم و تخلفات در شهرستان چگنی تأکید کرد.