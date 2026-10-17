دستگیری مرد مسلح با دو کلت کمری در جردن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با هدف انتقام‌جویی، اقدام به تهیه و حمل سلاح گرم و تجهیزات غیرمجاز می‌کرد. این متهم در عملیات مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات در محدوده جردن دستگیر شد و دو قبضه سلاح گرم، مقادیری فشنگ و تجهیزات دیگر از خودرو و محل سکونت وی کشف شد.

در پی رصدهای پلیسی و اقدامات تخصصی کارشناسان پایگاه دهم پلیس اطلاعات، فردی که با نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز موجب نگرانی شهروندان شده بود، شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، متهم با هدف انتقام‌جویی و ایجاد ناامنی، اقدام به تهیه و حمل سلاح گرم و تجهیزات ممنوعه در سطح شهر می‌کرد. مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و شناسایی هویت وی، با پیگیری تحرکات او در محدوده جردن، سرانجام متهم را در یک ساختمان مسکونی دستگیر کردند.

کشف سلاح گرم و تجهیزات غیرمجاز

در ادامه این عملیات، مأموران خودرو و محل سکونت متهم را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن دو قبضه سلاح گرم از نوع کلت کمری ، مقادیری فشنگ، گاز اشک‌آور، شوکر برقی و تعدادی تجهیزات دیگر کشف و ضبط شد.

ادامه برخورد با عوامل ایجاد ناامنی

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که متهم با انگیزه انتقام‌جویی اقدام به تهیه این تجهیزات کرده بود. همچنین در گزارش اولیه پلیس، مصرف موادمخدر صنعتی از سوی متهم به‌عنوان یکی از موضوعات مطرح‌شده در بررسی انگیزه وی عنوان شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ تأکید کرد: برخورد با افرادی که با حمل سلاح غیرمجاز و اقدامات مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و احساس ناامنی در میان شهروندان می‌شوند، با جدیت ادامه دارد و اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه برای حفظ امنیت عمومی در دستور کار پلیس قرار دارد.