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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

پخش مستند «در آغوش نصرالله» از شبکه سه سیما

پخش مستند «در آغوش نصرالله» از شبکه سه سیما

مستند «در آغوش نصرالله» که از تولیدات «خانه مستند» است، شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مستند «در آغوش نصرالله» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید عباس نیلفروشان، شنبه ۲۵ مهر حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

این اثر مستند به تهیه‌کنندگی مهدی واشقانی و کارگردانی پویان ناظمی و محمد رئوف زهرایی، با تکیه بر تصاویر آرشیوی و دیده‌نشده، ابعاد مختلف کارنامه جهادی و زندگی شخصی معاون عملیات سپاه پاسداران را روایت می‌کند. همچنین بازخوانی پیوند راهبردی و عاطفی عمیق این فرمانده با شهید سید حسن نصرالله، از بخش‌های محوری این اثر است.

شهید عباس نیلفروشان در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۳، در کنار سید حسن نصرالله به شهادت رسید.

مستند «در آغوش نصرالله» که از تولیدات «خانه مستند» است، شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

کد مطلب 6980029
عطیه موذن

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