پخش مستند «در آغوش نصرالله» از شبکه سه سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مستند «در آغوش نصرالله» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید عباس نیلفروشان، شنبه ۲۵ مهر حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

این اثر مستند به تهیه‌کنندگی مهدی واشقانی و کارگردانی پویان ناظمی و محمد رئوف زهرایی، با تکیه بر تصاویر آرشیوی و دیده‌نشده، ابعاد مختلف کارنامه جهادی و زندگی شخصی معاون عملیات سپاه پاسداران را روایت می‌کند. همچنین بازخوانی پیوند راهبردی و عاطفی عمیق این فرمانده با شهید سید حسن نصرالله، از بخش‌های محوری این اثر است.

شهید عباس نیلفروشان در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۳، در کنار سید حسن نصرالله به شهادت رسید.

مستند «در آغوش نصرالله» که از تولیدات «خانه مستند» است، شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.