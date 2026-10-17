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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

توقف قیمت نفت برنت در آستانه ۱۱۰ دلار

توقف قیمت نفت برنت در آستانه ۱۱۰ دلار

قیمت نفت خام برنت در معاملات بازار جهانی با افزایش ۳.۷۲ درصدی به ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید؛ رشدی که بهای این شاخص نفتی را به مرز ۱۱۰ دلار نزدیک کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های وب‌سایت اویل‌پرایس، نفت خام برنت در قرارداد تحویل دسامبر با افزایش ۳ دلار و ۹۴ سنتی، معادل ۳.۷۲ درصد، به ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید.

بررسی نمودار قیمت برنت نشان می‌دهد بهای این نفت در روزهای گذشته عمدتاً در محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۷ دلار نوسان داشته، اما در آخرین بخش نمودار با جهشی محسوس همراه شده و به محدوده ۱۱۰ دلار نزدیک شده است.

در همین حال، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳.۵۱ درصدی، به ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص در معاملات ثبت‌شده ۳ دلار و ۴۴ سنت افزایش قیمت داشت.

افزایش هم‌زمان بهای دو شاخص اصلی نفت خام نشان‌دهنده تقویت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت است.

گفتنی است، بر اساس اطلاعات درج‌شده در اویل‌پرایس، داده‌های قیمت نفت برنت با تأخیر هشت‌ساعته به‌روزرسانی می‌شوند.

کد مطلب 6980091
طیبه بیات

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