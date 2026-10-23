  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۰

رکوردزنی قیمت جهانی نفت؛ برنت در آستانه ۱۱۴ دلار

رکوردزنی قیمت جهانی نفت؛ برنت در آستانه ۱۱۴ دلار

قیمت نفت خام برنت در قراردادهای تحویل ماه دسامبر با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۱۱۳ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نمودار منتشرشده در وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس، قیمت نفت خام برنت در قرارداد دسامبر تا ساعت ۰۱:۰۱ بامداد به وقت مرکزی آمریکا در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۱۱۳ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد نفت برنت در روزهای اخیر مسیر صعودی را طی کرده و از محدوده ۱۰۸ دلار در ۱۹ اکتبر به نزدیکی ۱۱۴ دلار در ۲۳ اکتبر رسیده است.

بر اساس این نمودار، قیمت نفت برنت در معاملات روزهای گذشته نوساناتی را تجربه کرده، اما در مجموع روند افزایشی داشته است؛ به‌طوری‌که در معاملات اخیر به بالاترین سطوح ثبت‌شده در بازه زمانی نمایش‌داده‌شده نزدیک شده است.

کد مطلب 6986831
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها