رکوردزنی قیمت جهانی نفت؛ برنت در آستانه ۱۱۴ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نمودار منتشرشده در وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس، قیمت نفت خام برنت در قرارداد دسامبر تا ساعت ۰۱:۰۱ بامداد به وقت مرکزی آمریکا در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۱۱۳ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد نفت برنت در روزهای اخیر مسیر صعودی را طی کرده و از محدوده ۱۰۸ دلار در ۱۹ اکتبر به نزدیکی ۱۱۴ دلار در ۲۳ اکتبر رسیده است.

بر اساس این نمودار، قیمت نفت برنت در معاملات روزهای گذشته نوساناتی را تجربه کرده، اما در مجموع روند افزایشی داشته است؛ به‌طوری‌که در معاملات اخیر به بالاترین سطوح ثبت‌شده در بازه زمانی نمایش‌داده‌شده نزدیک شده است.