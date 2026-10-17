به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر شنبه، در آیین بهره‌برداری از ۳۵۸۱ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در اسلامشهر، بر ضرورت توجه به تربیت صحیح فرزندان کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه واقعی کشور انسان‌های تربیت‌شده هستند، اظهار کرد: سرمایه واقعی کشور ساختمان و تجهیزات نیست، بلکه انسان‌هایی هستند که می‌توانند تمدن، پیشرفت و عزت بسازند.

وی افزود: مشکل امروز این است که در تربیت افراد برای مدیریت و اداره امور، آن‌طور که باید موفق نبوده‌ایم و با دعوا و تغییر افراد، مشکلات اساسی حل نمی‌شود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن بستر مناسب برای آموزش فرزندان کشور گفت: برای آموزش درست باید زمینه‌های لازم فراهم شود و تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آموزش صحیح به کودکان می‌آموزد که با یکدیگر همکاری کنند، مشکلات را حل کنند و اخلاق‌مدار باشند؛ همچنین می‌توان بدون ناسزا و بی‌احترامی به یکدیگر کمک کرد و دست هم را گرفت.

وی با اشاره به تأثیر تربیت بر رفتارهای فردی و اجتماعی بیان کرد: رفتار ما در خانه، محل کار و جامعه ریشه در تربیت و آموزش دارد؛ بنابراین باید برای اصلاح رفتارهای نادرست تلاش کنیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: فرزندان کشور باید در زمینه‌های آموزشی، رفتاری، مهارتی و اجتماعی رشد کنند و فراهم‌کردن زمینه این رشد، وظیفه ماست.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به توانایی کشور در حوزه دفاعی و ساخت موشک گفت: این توانمندی‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها در پرورش ظرفیت‌های کشور نقش داشته‌اند.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، آموزش را حق همه دانش‌آموزان دانست و بر لزوم فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای یادگیری تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی خانواده‌ها بر فرصت‌های آموزشی فرزندان اظهار کرد: نباید شرایط اقتصادی خانواده‌ها موجب شود گروهی از دانش‌آموزان فرصت رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشند و گروهی دیگر از این مسیر عقب بمانند.

وی افزود: وظیفه نظام آموزشی آن است که زمینه ارتقای همه دانش‌آموزان را فراهم کند و اجازه ندهد وضعیت مالی خانواده‌ها سرنوشت آموزشی فرزندان را تعیین کند.

پزشکیان عدالت آموزشی را از حقوق اساسی دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه یادگیری برابر برای همه تأکید کرد.