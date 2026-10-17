به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه (IGO) با حضور بیش از ۵۰ کشور جهان و رقابت هزاران دانش‌آموز، روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ایران و صدها شهر جهان برگزار شد.

این رقابت علمی معتبر، امسال نیز هم‌زمان در بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ شهر مختلف جهان به‌صورت حضوری برگزار شد و طبق روال سال‌های گذشته، بین ۶ تا ۱۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و علاقه‌مندان کشورهای گوناگون در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

المپیاد بین‌المللی هندسه ایران در سه سطح تخصصی شامل مقدماتی (ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم)، متوسط(ویژه دانش‌آموزان پایه‌های نهم و دهم) و پیشرفته (ویژه دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم) برگزار شد تا طیف وسیعی از دانش‌آموزان را پوشش دهد.

براساس این گزارش، همچنین، فارغ‌التحصیلان می‌توانند با هدف فراهم شدن فرصت رقابت برای همه علاقه‌مندان به این علم، در بخش «سطح آزاد» این رویداد بین‌المللی شرکت کنند.