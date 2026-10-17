به گزارش خبرگزاری مهر، هادی محضرنیا رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با بررسی آخرین وضعیت آماری درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی، اعلام کرد: از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور تا اواسط مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار درخواست در سیستم ثبت شده است.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی تأکید کرد: از این میزان ثبت، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار مجوز با موفقیت صادر شده و در حال حاضر ۲۷۳ هزار درخواست نیز در مرحله بررسی قرار دارند همچنین از کل درخواست‌های در مرحله بررسی، تعداد ۱۴۵ هزار درخواست با تأخیر در رسیدگی توسط مراجع صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، مهم‌ترین دلایل اصلی این تأخیرها را نقص مدارک در درخواست و عدم تکمیل آن از سوی متقاضیان، مشکلات فنی و عدم پیاده‌سازی کامل سند فنی درگاه ملی مجوزها توسط برخی از مراجع صادرکننده مجوز، طولانی شدن فرآیند استعلام یک مجوز از سایر دستگاه‌های استعلام‌دهنده و عدم بررسی درخواست‌ها در مهلت قانونی تعیین‌شده از سوی مراجع صادرکننده مجوز عنوان کرد.

محضرنیا تصریح کرد: در گام نخست، ۱۶ هزار درخواست مواجه با تأخیر پیش از سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود: پس از اتمام این مرحله، تمرکز اصلی بر بررسی و رفع تأخیر در درخواست‌های ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ با استفاده از ابزار قانونی صدور خودکار مجوزها معطوف خواهد بود.