نجابت: آسفالت معابر روستایی شیراز باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله نجابت عصر شنبه در دیدار با سیدعلی‌نقی طبیب‌لقمانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معابر روستایی شهرستان شیراز و تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت این معابر تأکید کرد

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در مناطق روستایی، خواستار حمایت ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس برای رفع مشکلات موجود در معابر روستایی شهرستان شیراز شد.



نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تسریع در اجرای عملیات بهسازی و آسفالت معابر را از جمله اقدامات ضروری برای بهبود شرایط زندگی روستاییان و تسهیل تردد ساکنان این مناطق دانست.

در ادامه این دیدار، سیدعلی‌نقی طبیب‌لقمانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، با تأکید بر اهمیت توسعه روستایی، از همکاری با نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرح‌های عمرانی در این مناطق خبر داد.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن با همکاری نمایندگان مجلس، تمام تلاش خود را برای اجرای بهینه پروژه‌های بهسازی و آسفالت معابر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار به کار خواهد گرفت.