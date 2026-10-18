هاجری: توسعه گردشگری شیراز نباید متوقف بماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاجری عصر یکشنبه در دویست‌ و چهل‌ و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، مذهبی و طبیعی این شهر، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی سالانه اعتبار برای ساخت تله‌کابین، بدون رفع موانع اجرایی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به طرح اجرای تله‌کابین در محدوده‌هایی مانند جبل دراک، جبل نور و دروازه قرآن اظهار کرد: باید دلایل مخالفت با این پروژه به‌صورت منطقی و شفاف بیان شود.

هاجری تهیه پیوست زیست‌محیطی را راهکاری برای بررسی نگرانی‌های موجود دانست و افزود: توسعه گردشگری و خدمات رفاهی نباید به دلیل موانع غیرشفاف متوقف شود و تصمیم‌گیری درباره این طرح باید بر مبنای بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.

وی همچنین با انتقاد از کمبود امکانات خدماتی در جاذبه‌های گردشگری شیراز گفت: مجموعه‌هایی مانند حافظیه، سعدیه، باغ ارم، باغ جهان‌نما و مسجد نصیرالملک با کمبود پارکینگ مناسب مواجه‌اند و رفع این مشکلات باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

تأکید بر حفاظت از میراث تاریخی و توسعه گردشگری

هاجری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی، ادبی، پزشکی و تاریخی شیراز، حفاظت از بافت تاریخی را نیازمند توجه به ارزش‌های میراثی دانست و بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای در مدیریت این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز بزرگداشت حافظ در ۲۰ مهرماه، خواستار معرفی جهانی این مناسبت و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی مرتبط با آن شد.

حمایت از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز از برنامه‌ریزی برای حمایت از فعالیت‌های مذهبی محلات در ایام فاطمیه و برگزاری مراسم اعتکاف خبر داد.

هاجری همچنین با تبریک هفته تربیت‌بدنی، از برنامه تجلیل از رؤسای هیئت‌های ورزشی در باغ جهان‌نما خبر داد و هادی چوپان را از افتخارات ورزشی شیراز و کشور دانست. وی اعلام کرد شورا و شهرداری شیراز از تهیه و انتشار خاطرات این قهرمان با همکاری اکبر صحرایی حمایت خواهند کرد.

هشدار درباره اظهارنظرهای غیررسمی انتخاباتی

هاجری با اشاره به تعویق انتخابات شوراها و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از مسئولان و نمایندگان مجلس خواست تا پیش از اعلام رسمی زمان انتخابات، از انتشار گمانه‌زنی‌های غیررسمی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: اعلام مکرر زمان‌های تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی مردم و نامزدها شود و آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

این عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی حیوان‌گزیدگی، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های نگهداری از حیوانات خانگی و اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد تأکید کرد.

هاجری همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی، خدمت‌رسانی به مردم را معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مطالبات شهروندان شد.

