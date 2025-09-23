نجابت: جدیت در تحصیل علم، کلید موفقیت و سازندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی در مدرسه صدرا شیراز با تأکید بر احترام به بزرگترها، معلمان، پدر و مادر و دیگر افراد گفت: احترام گذاشتن اثر مثبت و مهمی بر فرد دارد و نباید در مقابل دستورات و نصایح بزرگان تردید کرد. اگرچه ممکن است در ابتدا این احترام برای فرد خوشایند نباشد، اما باید بدانیم که خیر و صلاح ما در آن قرار دارد و حرمت‌گذاری بی‌جواب نخواهد ماند.

وی بر اهمیت انجام وظایف سپرده شده به بهترین شکل ممکن تأکید کرد و ادامه داد: هر فرد باید در کاری که به او محول شده، بهترین تلاش خود را به کار ببندد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به دانش‌آموزان توصیه کرد که حتی اگر در کاربرد دروسی مانند ریاضی، منطق، فلسفه یا روانشناسی در زندگی شک کردند، باید این دروس را با جدیت دنبال کنند، زیرا عادت به انجام کارهای خوب و کامل در آینده نقش مهمی در موفقیت‌های فردی و اجتماعی دارد.

نجابت با تصریح بر اینکه اگر همه در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، نتیجه نهایی منفی خواهد بود و همه ضرر می‌کنند، بر اهمیت کار جمعی و مسئولیت‌پذیری تأکید کرد و گفت: اگر همه با تمام وجود در انجام وظایف خود تلاش کنیم، می‌توانیم کشور و جامعه را بهتر بسازیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین آمادگی خود را برای همکاری و حضور در مدارس در صورت نیاز اعلام و از مدیریت مدرسه درخواست کرد در صورت صلاحدید، بتواند در امور مدرسه نقش مؤثری ایفا کند.