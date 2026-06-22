نجابت:رسانه ملی باید پاسخگویی مسئولان دربرابر افکار عمومی را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله نجابت ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس ضمن قدردانی از عملکرد این مجموعه، به بازخوردهای مثبت مردمی نسبت به شبکه استانی اشاره کرد.
وی گفت: فارغ از نقدهایی که ممکن است به رسانه ملی و شبکه استانی وارد باشد، آنچه در یک سال گذشته بهوضوح دیده شده، جهش کیفی و ارتقای جایگاه شبکه فارس در نگاه مخاطبان است که فراتر از انتظار بوده و نشاندهنده تلاش جمعی کارکنان این مجموعه است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری در رسانه افزود: باید با طراحی مدلهای جدید برنامهسازی، فضای نقد منصفانه و صریح فراهم شود تا نمایندگان و مسئولان در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
نجابت همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات اخیر کشور و تأثیر آن بر استان فارس تصریح کرد: در شرایط فعلی، تبیین اولویتهای ملی و وضعیت کشور برای مردم رسالتی مهم است و شبکه استانی میتواند نقش مؤثری در آگاهیبخشی و کاهش دغدغههای عمومی ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی در برنامههای رسانهای خاطرنشان کرد: طراحی یک تقویم مشخص برای حضور نمایندگان در صداوسیما میتواند به ارتباط منظمتر با مردم و تبیین دقیقتر مسائل استان کمک کند.
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