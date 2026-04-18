نجابت: پیروزی میدان حاصل مقاومت و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله نجابت شامگاه جمعه در اجتماع مردم شیراز با تقدیر از حضور و انسجام ملت ایران، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در دورانی زندگی میکنیم که چنین ملت آگاه و مقاومی در صحنه حضور دارد و در مسیر خونخواهی شهدا ایستاده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر، سه محور «واقعیت میدان»، «واقعیت دیپلماسی» و «واقعیت خیابان» را مورد توجه قرار داد و افزود: در عرصه نبرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند در یک مواجهه سخت، دست برتر را به دست آورند و دشمن را به عقبنشینی وادار کنند.
نجابت ادامه داد: روند پیشرفت توان دفاعی کشور از جنگ ۱۲ روزه تا تحولات اخیر، نشاندهنده ارتقای چشمگیر قدرت نظامی و موفقیتهای مستمر در حوزههای مختلف بهویژه توان موشکی و پدافندی است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در میدان ناکام ماند، تصریح کرد: درخواستهای مکرر برای آتشبس از سوی طرف مقابل، نشانهای از برتری جمهوری اسلامی ایران بود .
وی با اشاره به روند مذاکرات، گفت: دستگاه دیپلماسی کشور در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، الگوی جدیدی از مواجهه با دشمن را رقم زد که در آن، ایران اسلامی با اقتدار شروط خود را مطرح و از پذیرش زیادهخواهیها خودداری کرد.
وی همچنین بر اهمیت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: مسئله جنگ و مقابله با دشمن، یک امر ملی است و همه جریانها و سلایق باید حول محور پیروزی بر دشمن متحد باشند.
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمن خاطرنشان کرد: بزرگترین تهدید برای امنیت ملی، ایجاد تردید و دوگانگی در ذهن مردم است و مسئولان باید با شفافیت و اطلاعرسانی دقیق، مانع از شکلگیری چنین فضایی شوند.
نجابت در پایان با تأکید بر لزوم تداوم هوشیاری و حضور مردم در صحنه، گفت: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مهمترین عامل در دستیابی به پیروزی نهایی است.
