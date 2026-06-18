نجابت: راهبرد اصلی در جنگ ترکیبی، وحدت و ایستادگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع)، با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، حضور مردم در میدان را شرط اثرگذاری تصمیمات کلان کشور دانست.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام نخست خود خطاب به مردم بر اهمیت ظهور قدرت آنان در صحنه تأکید کردند، اظهار داشت: معنای روشن این سخن آن است که کارایی رهبری و دستگاه‌های رسمی کشور، در گرو تجلی قدرت مردم و همراهی آنان در میدان است.



نجابت با اشاره به شرایط پیچیده جنگ ترکیبی علیه ملت ایران افزود: دشمن تنها در عرصه نظامی وارد میدان نشده، بلکه جنگ اقتصادی، شناختی، رسانه‌ای و سیاسی را نیز همزمان دنبال می‌کند و راهبرد اصلی در برابر چنین جنگی، ایستادگی و یکپارچگی مردم ذیل راهبردهای رهبری است.



نماینده مردم شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی گفت: حتی اختلاف‌نظرهای موجه نیز نباید به نزاع داخلی تبدیل شود؛ زیرا کشور درگیر یک مواجهه کلان با دشمن است و هرگونه شکاف درونی می‌تواند به تضعیف جبهه ملی منجر شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تفاهم‌نامه اخیر و پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون آن، گفت: تا پیش از امضای تفاهم‌نامه، نقدها و مطالبه‌گری‌ها درباره موضوعاتی مانند جبهه مقاومت، تنگه هرمز، غرامت و حق غنی‌سازی مطرح بود، اما پس از تصمیم رسمی کشور، وظیفه نیروهای انقلاب کمک به پیشبرد مسیر و مراقبت از تحقق شروط و منافع ملی است.



نجابت با اشاره به موضوع جبهه مقاومت و لبنان تصریح کرد: در متن نهایی تفاهم‌نامه، بر پایان تهاجم به لبنان، پایان اشغال و به رسمیت شناختن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تأکید شده است؛ البته باید مراقب بود که این موارد در مرحله اجرا نیز دنبال شود.



وی همچنین درباره موضوع خون‌خواهی شهدا و دریافت غرامت گفت: انتقام خون شهدا امری محدود به یک متن و تفاهم‌نامه نیست و این مسیر ادامه دارد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اگر دشمن از پرداخت غرامت امتناع کند، جمهوری اسلامی به اندازه تشخیص خود از اموال او برخواهد داشت یا نابود خواهد کرد.



نماینده مردم شیراز و زرقان، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه را یکی از مطالبات مهم جبهه مقاومت دانست و گفت: برای نخستین بار آمریکا در متنی پذیرفته است که درباره خروج نیروهای خود از منطقه وارد تعهد شود؛ هرچند باید نسبت به بدعهدی دشمن هوشیار بود.



نجابت درباره تنگه هرمز نیز اظهار کرد: مسئله اصلی، صرفاً دریافت هزینه یا عوارض نیست، بلکه تثبیت اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است؛ موضوعی که در تحولات اخیر عملاً به نمایش گذاشته شد و دشمن نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد.



وی در پایان با اشاره به ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: خطای راهبردی آن است که برخی بخواهند حضور مردمی را کمرنگ کنند. قدرت مردم باید در خیابان، میدان و صحنه‌های اجتماعی ظاهر شود تا تصمیمات کلان کشور پشتوانه واقعی داشته باشد.