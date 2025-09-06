روح الله نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و ارزش سنت قرضالحسنه که مورد رضایت خداوند است، گفت: اگرچه در کشور ما به اندازه کافی به این موضوع پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است، اما در سالهای اخیر به اندازه کافی عملی نشده است.
وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از صندوقهای قرضالحسنه کشور در شیراز و فارس ادامه داد: در چند سال گذشته با همکاری صندوقهای فعال در شیراز و فارس جلسات منظمی در مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادها برگزار کرده است تا مسائل مربوط به تسهیل امور صندوقهای قرضالحسنه را پیگیری شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: گفتگوهای جدی درباره مشکلات و دغدغههای صندوقها با نمایندگان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که موضوعاتی همچون نحوه خدماتدهی بانک مرکزی به صندوقها، تسهیل تجارت الکترونیک، همراهی در پایانههای فروش و حسابهای قابل بهرهبرداری مورد بررسی قرار گرفت.
نجابت گفت: صندوقها بر این باورند که باید نظارتها شفاف و روشن باشد و در صورت نیاز، نورافکنهای نظارتی بر روی موارد مشخصی متمرکز شوند، نه اینکه از نظارت کلی و بدون چارچوب بترسند.
وی ادامه داد: صندوقهای قرضالحسنه معتقدند که محدودیتهای اعمالشده بیشتر بهانهجویی مسئولین اجرایی است که به دلیل برخی محدودیتها و نواقص، محدودیتهایی را اعمال میکنند.
عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که صندوقها و نمایندگان مردم در مجلس این مسائل را پذیرفته و خواهان صراحت و شفافیت در گفتوگوها هستند، افزود: قرضالحسنه در شرایط جنگ و مقابله با دشمن یک رکن اساسی بوده و اتحاد کشور بر پایه این نوع قرضالحسنهها تقویت میشود.
نجابت در پایان تصریح کرد: این گفتگوها بتواند راهحلی جدید و مؤثر برای حل مشکلات صندوقهای قرضالحسنه فراهم کند.
نظر شما