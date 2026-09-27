به گزارش خبرگزاری مهر، دویست‌ و سی‌ و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی پنج دستورکار برگزار شد که در جریان آن، سه مصوبه به تصویب رسید و درباره دو دستورکار دیگر تصمیم‌گیری شد.

نخستین دستورکار جلسه به بررسی نامه شهرداری شیراز درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری اختصاص داشت که با استناد به ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب اعضای شورا رسید.

بر اساس مصوبه شورا، تفریغ بودجه شهرداری شیراز در بخش عملکرد هزینه‌ای به مبلغ ۷۰۵ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۱۰ ریال و در بخش عملکرد درآمدی به مبلغ ۴۴۰ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۶۳۳ ریال به تصویب رسید.

همچنین گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر شیراز نیز با هزینه‌کرد قطعی اعلام‌شده و کاهش نسبت به بودجه مصوب، به تصویب رسید.

نامگذاری گسترده معابر شیراز به نام شهدا

مهم‌ترین بخش مصوبات این جلسه به طرح کمیته نامگذاری شورا درباره نامگذاری معابر و اماکن عمومی اختصاص داشت.

بر اساس این مصوبه، سالن غیرتوپی در حال احداث در بلوار خلبان شهید ابراهیم بازرگان به نام شهید مجید شیروانی نامگذاری شد.

همچنین تعدادی از کوچه‌ها و معابر مناطق مختلف شهر به نام شهدای گرانقدر از جمله عبدالرحمن محکم، محمدحسین نوذری، سعید محمدی‌زاده، علی‌حسن هادی‌پور، روح‌الله صفری، محمدحسین بیات، ابراهیم مرتضوی‌نسب، عبدالحمید شعبانی، امیرمحمد منصوری، محمدعلی و جواد زیانی، محمدرضا طالبی و رضا فتحی نامگذاری شدند.

در ادامه، نامگذاری برخی معابر به نام شهدای دیگر از جمله شهید شیما غالبی، شهید ابوذر حبیبی، شهید عبدالرضا کیانی، شهید جلیل مجدالدین، شهید رحمان رضایی، شهید اکبر محمودی، شهید علیرضا رفائی، شهید حسین دهقان، شهید یوسف فتحی و شهید محمدناصر زحلی‌نژاد نیز به تصویب رسید.

نام شهدای ارتش بر معابر شیراز نشست

بخش دیگری از مصوبه نامگذاری معابر به شهدای والامقام ارتش اختصاص داشت.

بر این اساس، چندین کوچه در خیابان‌های قدوسی غربی، قدوسی شرقی و بلوار شهید رجایی به نام شهدایی همچون حبیب‌الله دهقانی، مسعود رستمی، هاشم خداهمتی، حبیب‌الله مهرافسر، خلیل مهدی‌زاده، سهیل اعلاتاب، خسرو نامجو، علی‌اکبر عالم‌گیرعالم، علی آقایی، جان‌الله جیرودی و بیژن مقید نامگذاری شد.

نام بانوان شهید بر باغ‌های «مهربانو» شیراز قرار گرفت

شورای شهر همچنین با نامگذاری تعدادی از باغ‌های مهربانو به نام شهیده‌های والامقام موافقت کرد.

بر این اساس، باغ‌های مهربانو به نام شهیده نسرین افضل، شهیده مریم رحیمی، شهیده صدیقه زارع، شهیده دکتر نرجس شیخ‌پور شیرازی، شهیده معصومه کرباسی و شهیده نجمه قاسم‌پور نامگذاری شدند.

«خیابان کوهنورد» در شیراز ایجاد شد

در بخش دیگری از مصوبه، خیابان بدون نام منشعب از خیابان تاکستان و موازی با بزرگراه امام خمینی(ره) به طول تقریبی چهار کیلومتر، به نام «خیابان کوهنورد» نامگذاری شد.

همچنین میدان بی‌نام حدفاصل بلوار سفر و خیابان نرگس به نام استاد محمدعلی پرواز و بوستان حبیب شیرازی نیز با درج نام شیخ علی ابیوردی در تابلو نامگذاری خواهد شد.

پیاده‌راه در حال احداث در ورودی ارتفاعات شمال شیراز نیز به نام شهید محمدمهدی نجابت نامگذاری شد.

در ادامه، بلوار بدون نام شهرک برف‌فروشان به نام شهیدان عبدالرسول و ستار محمودی نورآبادی، کوچه‌ای در خیابان شهید مفتح به نام شهیدان حمیدرضا و عباس زارع مهذبیه و کوچه‌ای در خیابان فضیلت جنوبی به نام استاد شاپور پساوند نامگذاری شد.

همچنین میدان واقع در شهرک فرزانگان به نام سردار شهید حاج مصیب بختیاری و پل واقع در شهرک مهدی‌آباد کتسبس به نام شهید داوود جعفری نامگذاری شد.

شورای شهر همچنین با اصلاح نام خیابان شهید عیسی رضایی که بر اثر احداث میدان جدید به دو بخش تقسیم شده است، به خیابان شهید عیسی رضایی شرقی و خیابان شهید عیسی رضایی غربی موافقت کرد.

در این جلسه همچنین نام شهید در یکی از مصوبات پیشین از سرلشکر شهید علیرضا رضاییان به سرلشکر شهید غلامرضا رضاییان اصلاح شد.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، تمامی نامگذاری‌های مصوب این جلسه پس از تأیید فرمانداری ابلاغ و اجرایی خواهد شد.