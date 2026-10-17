زمان رسیدن اورژانس ۱۱۵ به بیمار در لرستان ۲ دقیقه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری امروز شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان با حضور جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و تیم همرا با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های فنی و کارشناسی در حوزه اورژانس اظهار کرد: با توجه به قدمت زیرساخت‌های اورژانس استان، انتظار می‌رود مسئولان حوزه سلامت کشور با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکل فرسودگی ناوگان آمبولانس لرستان چاره‌اندیشی کنند.

وی افزود: وزارت بهداشت وعده تحویل دو دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان را داده است، اما انتظار می‌رود سازمان اورژانس کشور نیز برای تأمین آمبولانس‌های جدید از مسیرهای مختلف، از جمله ظرفیت خیرین سلامت، بخش خصوصی و امکان واردات، اقدامات لازم را دنبال کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به عملکرد نیروهای اورژانس و کادر درمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان گفت: کارکنان اورژانس ۱۱۵ و کادر درمان بیمارستان‌های استان در این حوادث عملکرد قابل‌توجهی داشتند و تلاش‌های آنان موجب شد فعالیت‌های اورژانس لرستان در سطح وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد.

توافق برای خرید ۲۰ آمبولانس جدید

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در جریان سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به استان، نشست مشترکی با حضور مهندس شاهرخی، استاندار لرستان، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و دکتر امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، در استانداری برگزار شد.

در این نشست، طرف‌ها با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بر توسعه زیرساخت‌های اورژانس لرستان، افزایش تعداد پایگاه‌ها از ۱۱۰ به ۱۲۰ پایگاه و خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید توافق کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت ظرفیت عملیاتی اورژانس، بهبود دسترسی مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی و نوسازی ناوگان آمبولانس استان منعقد شده است.