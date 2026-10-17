اختصاص ۴۵۰ میلیارد برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز شنبه در نشست پیگیری و توسعه زنجیره ارزش تولید شهرستان کوهدشت با اشاره به ضرورت رونق تولید، اشتغال‌زایی و تکمیل چرخه‌های اقتصادی شهرستان اظهار کرد: ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف حمایت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش در شهرستان کوهدشت اختصاص یافته و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه در سطح استان و شهرستان برای پیگیری این موضوع برگزار شده است، افزود: شناسایی دقیق و کارشناسی جامعه هدف، نخستین اولویت در اجرای این طرح است تا اطمینان حاصل شود تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و طرح‌های اثربخش اختصاص می‌یابد.

فرماندار کوهدشت با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات تصریح کرد: انحراف در تخصیص و مصرف این تسهیلات باید به حداقل ممکن برسد و تمام مراحل اجرایی با دقت راستی‌آزمایی شود.

ناصری با اشاره به پایلوت بودن شهرستان کوهدشت در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف‌اند جلسات پیگیری و ارزیابی پیشرفت کار را به‌صورت منظم و هفتگی برگزار و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: پیگیری مستمر اجرای طرح و نظارت بر روند تخصیص اعتبارات باید به‌گونه‌ای انجام شود که منابع پیش‌بینی‌شده در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره‌های ارزش اقتصادی شهرستان هزینه شود.