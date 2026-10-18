وقوع حادثه دریایی نزدیک امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشاتی در خصوص یک حادثه در شمال شرق خورفکان واقع در امارات دریافت کرده است.

این سازمان اضافه کرد که یک یدک کش در مسیر خود به سمت جنوب مورد اصابت ۲ پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها و ناامنی در تنگه هرمز شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها اعلام کرده که کشتی ها باید از مسیر تعیین شده عبور کنند.