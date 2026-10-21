یک نفتکش در جنوب شرق فاو هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی با تاخیر درباره وقوع حادثه‌ای در فاصله ۳۰ مایل دریایی جنوب ‌شرقی منطقه فاو عراق دریافت کرده است.

ناخدای یک نفتکش اعلام کرده است که شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. با این حال، تمامی خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچ‌گونه خسارت به شناور یا پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناورها خواست هنگام عبور از این منطقه احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

به گفته این سازمان، مقام‌های مسئول در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند.