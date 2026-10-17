به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ظهر امروز، تیم های رصد نیروی دریایی ارتش که دائما در حال رصد و کنترل شرق تنگه هرمز، هستند، یک فروند نفتکش متخلف را که در دریای عمان و محدوده شرق تنگه هرمز دچار حریق شده و از حرکت بازمانده بود را کشف و شناسایی کردند.

روزهای گذشته نیز تعدادی از نفتکش های متخلف آتش گرفته که بدون توجه به هشدارها مبنی بر لزوم روشن بودن تجهیزات الکترونیکی، قصد عبور از مناطق ممنوعه را داشتند توسط دلاورمردان ارتش و سپاه گزارش شده بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بر شرق تنگه هرمز، دریاهای عربی و عمان، کنترل کامل و اشراف اطلاعاتی داریم و از خطرات تردد در مناطق ممنوعه آگاهیم، تاکید کرد؛ علیرغم تبلیغات و جوسازی‌های رییس جمهور جنایتکار آمریکا، تنگه هرمز باز نیست و لازم است کشورها فریب این دروغ‌ها را نخورند و برای تردد امن با نیروهای مسلح هماهنگ باشند.