«سیما و سلوک امین انقلاب» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سیما و سلوک امین انقلاب» به همت گروه تحقیق مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت گردآوری و تدوین شده و به بررسی خصوصیات و ویژگی‌های شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) در دوران رهبری انقلاب اسلامی می‌پردازد.

این اثر با مرور ابعاد مختلف سلوک و شیوه رهبری ایشان در مواجهه با فتنه‌ها، تهدیدها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌کوشد تصویری از ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید ارائه دهد.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب علاوه بر مراجعه به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور با شماره تلفن‌های ۶۶۴۱۱۱۵۱ - ۶۶۴۶۹۹۵۸ تماس حاصل نمایند.