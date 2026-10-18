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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

«سیما و سلوک امین انقلاب» منتشر شد

«سیما و سلوک امین انقلاب» منتشر شد

کتاب «سیما و سلوک امین انقلاب» به همت گروه تحقیق مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سیما و سلوک امین انقلاب» به همت گروه تحقیق مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت گردآوری و تدوین شده و به بررسی خصوصیات و ویژگی‌های شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) در دوران رهبری انقلاب اسلامی می‌پردازد.

این اثر با مرور ابعاد مختلف سلوک و شیوه رهبری ایشان در مواجهه با فتنه‌ها، تهدیدها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌کوشد تصویری از ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید ارائه دهد.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب علاوه بر مراجعه به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور با شماره تلفن‌های ۶۶۴۱۱۱۵۱ - ۶۶۴۶۹۹۵۸ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 6981118
زهرا اسكندری

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