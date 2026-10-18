۱۱۵ کلاس درس در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور ۱۸ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی استان زنجان شامل ۱۱۵ کلاس درس با زیربنای ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید.

آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با حضور برخط رئیس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی در منطقه زنجانرود، روستای قره‌بوطه و در محل آموزشگاه ۶ کلاسه تازه‌تأسیس شهید مهدیون برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان در این آیین، آموزشگاه تازه‌تأسیس شهید مهدیون را هدیه‌ای ارزشمند به مردم منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم اقدامات انجام‌شده و توجه به سیاست‌های دولت، زمینه توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب برای دانش‌آموزان استان بیش از پیش فراهم شود.

کاوه حقیقی با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه‌ها به‌ویژه اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از تلاش‌ها و همکاری‌های صورت‌گرفته برای تأمین و ارتقای امکانات آموزشی استان قدردانی کرد.