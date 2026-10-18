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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

شوک انرژی چگونه هزینه زندگی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد؟

شوک انرژی چگونه هزینه زندگی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد؟

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا هزینه حمل‌ونقل و توزیع کالا را بالا برده؛ فشار بر بودجه خانوارها وارد کرده است؛ روندی که می‌تواند مهار تورم و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دشوارتر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه انرژی در آمریکا به یکی از عوامل فشار بر بودجه خانوارها تبدیل شده است؛ روندی که علاوه بر بازار سوخت، بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات مسافرتی و خرده‌فروشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، قیمت بنزین در آمریکا نسبت به دوره پیش از جنگ ۴۵ درصد و قیمت گازوئیل ۶۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ داده که سوخت یکی از نهاده‌های اصلی در شبکه حمل‌ونقل و توزیع کالا به شمار می‌رود و تغییر قیمت آن می‌تواند بر هزینه فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها اثر بگذارد.

افزایش قیمت سوخت هواپیما نیز هزینه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی را بالا برده است. شرکت‌ها برای مقابله با این وضعیت ممکن است قیمت بلیت‌ها را افزایش دهند یا درباره ادامه فعالیت برخی مسیرها تجدیدنظر کنند. در بخش حمل‌ونقل زمینی نیز افزایش قیمت گازوئیل، هزینه جابه‌جایی کالا را بالا می‌برد و می‌تواند به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شود.

با این حال، انتقال هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان معمولاً بلافاصله اتفاق نمی‌افتد. برخی شرکت‌ها در مرحله نخست بخشی از افزایش هزینه‌ها را خود تحمل می‌کنند، اما در صورت تداوم قیمت‌های بالای انرژی، فشار برای افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر می‌شود.

این وضعیت می‌تواند سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز با چالش مواجه کند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با بالا بردن هزینه تولید و توزیع، مهار تورم را دشوارتر می‌کند.

کد مطلب 6981275
سمیه رسولی

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