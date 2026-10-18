۵ پرونده ۴۵ میلیارد تومانی در گرمسار و دامغان منتهی به سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری دادگستری سمنان اظهار کرد: پنج پرونده مهم حقوقی و کیفری با تلاش شوراهای حل اختلاف در گرمسار و دامغان به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: این پرونده‌ها از نظر ارزش مالی، نوع اختلاف و تعدد اصحاب دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند و با ورود موثر مجموعه قضایی و شوراهای حل اختلاف، زمینه گفتگو و دستیابی به توافق میان طرفین فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در حل و فصل این پرونده‌ها بیان کرد: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعبه دوم شورای حل اختلاف دامغان بررسی شد و با تلاش اعضا و دبیران این شوراها، اختلافات از طریق گفت‌وگو و توافق طرفین پایان یافت.

اکبری با بیان اینکه ارزش مالی مجموع پرونده‌های منتهی به سازش نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان است، افزود: این توافق‌ها علاوه بر پایان دادن به اختلافات موجود، از تداوم دعاوی و پیامدهای احتمالی ناشی از ادامه اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد.

وی توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف را از رویکردهای مورد تأکید دادگستری استان سمنان دانست و افزود: استفاده از ظرفیت صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه جامع عملیاتی دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: تسهیل حل‌ و فصل اختلافات، کاهش ورودی پرونده‌ها و ترویج فرهنگ اصلاح ذات‌البین از اهداف توسعه این روش‌ها است و می‌تواند در کاهش آثار اجتماعی و خانوادگی دعاوی نیز موثر باشد.

اکبری با تأکید بر اینکه صلح و سازش فراتر از مختومه شدن پرونده‌ ها است، خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ گفتگو و تفاهم و جلوگیری از استمرار اختلافات، در تحکیم روابط اجتماعی و گسترش آرامش در جامعه نقش موثری دارد.

وی در پایان از تلاش همکاران قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی گرمسار و دامغان قدردانی کرد و بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای رفع اختلافات در سراسر استان تأکید کرد.