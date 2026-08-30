سازش در ۱۴ پرونده مهم قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد صادق اکبری غروب یکشنبه در جمع مردم سمنان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: طی مردادماه سال جاری، ۱۴ پرونده مهم حقوقی و کیفری در سه حوزه قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار با تلاش همکاران قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شد.
وی ادامه داد: ارزش ریالی این پروندهها بیش از ۱۴۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان بوده که با انجام گفتوگوهای سازنده و تلاش برای اصلاح ذاتالبین، اختلافات میان طرفین بدون ادامه روند دادرسی و با رضایت آنها حلوفصل شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این پروندهها از نظر نوع دعاوی، ارزش مالی و تعدد اصحاب پرونده در زمره پروندههای مهم قرار داشتند، تصریح کرد: اصلاح ذاتالبین و فراهم کردن زمینه گفتگو میان طرفین، در نهایت به رفع اختلافات و ایجاد صلح و سازش منجر شد.
اکبری توضیح داد: حلوفصل اختلافات از طریق سازش، علاوه بر جلوگیری از شکلگیری پروندههای متعدد و کاهش اطاله دادرسی، زمینه حل اختلافات به شیوهای مسالمتآمیز و مورد رضایت طرفین را فراهم میکند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان، توسعه و تقویت سازوکارهای صلح و سازش و ترویج فرهنگ اصلاح ذاتالبین را در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای جامع عملیاتی با جدیت دنبال خواهد کرد.
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