به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری صبح دوشنبه در شکوری در نشست با جمعی از اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران شهرستان دامغان در دادگستری این شهرستان اعلام کرد: شوراهای حل اختلاف صرفاً شعبه اخذ رضایت از طرفین نیست، بلکه مأموریت اصلی شورا کمک به حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش میان مردم است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها سازوکارهای مردمی برای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از آثار فعالیت مؤثر این نهادها، کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان با بیان اینکه صلح و سازش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: تحقق این امر نیازمند مشارکت فعال مردم و استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه در حل اختلافات است.

شکوری با اشاره به جایگاه صلح‌یاران در حل اختلافات گفت: صلح‌یاران از بطن جامعه و از میان مردم شکل گرفته‌اند و باید از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته استفاده شود.

وی ادامه داد: اختلافات تا حد امکان باید در همان محیط اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت و تخصص صلح‌یاران حل‌وفصل شود تا از شکل‌گیری اختلافات گسترده‌تر و ورود پرونده‌های بیشتر به مراجع قضایی جلوگیری شود.

معاون دادگستری استان سمنان از اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران خواست با رویکردی فعالانه در فرآیند حل اختلافات حضور داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ایجاد صلح و سازش استفاده کنند.

شکوری افزود: بر اساس توافق انجام‌شده در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت شوراهای حل اختلاف دادگستری استان سمنان و اتاق اصناف استان، مقرر شد ظرف سه هفته آینده تمامی مبایعه‌نامه‌های مورد استفاده در حوزه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران خودرو شهرستان دامغان با درج بند شرط داوری تنظیم شود.