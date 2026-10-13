سازش در پرونده مطالبه مهریه به ارزش ۸۲ میلیارد تومان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش دعاوی قضایی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های اعضای شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف استان قم، اختلاف مربوط به مطالبه مهریه ۳۱۴ سکه تمام بهار آزادی با توافق طرفین به سازش انجامید.



وی افزود: ارزش تقریبی مهریه موضوع این پرونده حدود ۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است و این اختلاف با تلاش برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین و فراهم‌کردن زمینه توافق، بدون تداوم روند اختلاف به سازش ختم شد.



رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگو و میانجیگری می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند و زمینه دستیابی طرفین به توافق را فراهم آورد.



موسوی تصریح کرد: اختلافات خانوادگی از جمله موضوعاتی هستند که رسیدگی سازش‌محور به آن‌ها می‌تواند در کاهش تنش‌ها و جلوگیری از ادامه‌دار شدن دعاوی قضایی مؤثر باشد و امکان حل اختلاف از مسیر تفاهم را افزایش دهد.



شورای حل اختلاف زمینه تفاهم را فراهم می‌کند



وی با قدردانی از تلاش اعضای شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف استان قم افزود: پیگیری مستمر پرونده، اختصاص زمان کافی برای رسیدگی و شنیدن دقیق اظهارات طرفین از جمله اقداماتی بود که در مسیر دستیابی به توافق و پایان دادن به اختلاف انجام شد.



رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: حل‌وفصل این پرونده نشان‌دهنده ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای استفاده از گفت‌وگو و میانجیگری در رسیدگی به اختلافات است و می‌توان از این ظرفیت برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از استمرار دعاوی مشابه بهره گرفت.



موسوی با تأکید بر اهمیت تقویت رویکرد مصالحه در رسیدگی به اختلافات بیان کرد: ترویج فرهنگ سازش و فراهم‌کردن زمینه توافق میان طرفین، علاوه بر کمک به حل اختلافات موجود، می‌تواند در گسترش تعامل و تفاهم در جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.



وی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در پرونده‌های مشابه تأکید کرد و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات را از زمینه‌های مهم توسعه فرهنگ صلح و سازش دانست.

