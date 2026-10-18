به گزارش خبرنگار مهر، سجاد محمدیاری مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش، درباره احتمال گذراندن دوران خدمت سربازی علیرضا بیرانوند در این مجموعه و شرایط حضور ورزشکاران در دوران سربازی اظهار داشت: ما در خدمت همه جوانان و ورزشکاران هستیم. از ابتدای فصل و در مهرماه سال گذشته اعلام کردم که تا آخرین لحظه میزبان ورزشکارانی هستیم که برای گذراندن دوران خدمت سربازی انتخاب می‌شوند و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

وی با اشاره به برخی ابهام‌ها و پیچیدگی‌های ایجادشده درباره وضعیت سربازی ورزشکاران افزود: اگر علیرضا بیرانوند به باشگاه نیروی زمینی بیاید، حضور او تابع ضوابط و تشریفات اداری است که برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه‌هایی که احتمال اجرای آن‌ها وجود دارد، اگر قرار باشد در خدمت او باشیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت و تلاش می‌کنیم بهترین خاطره را از دوران حضورش در مجموعه نیروی زمینی ارتش داشته باشد.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه میزان حقوق سربازان تابع مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح است، تصریح کرد: این موضوع در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم خارج از مصوبات ستاد کل تصمیمی بگیریم. حقوق سربازان بر اساس همان مصوبات پرداخت می‌شود. البته ممکن است باشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف امکانات مالی متفاوتی داشته باشند و شرایط پرداخت آن‌ها به ورزشکاران نیز متفاوت باشد.

محمدیاری درباره شرایط آموزشی ورزشکاران در دوران خدمت سربازی گفت: ما دوره آموزشی داریم و ورزشکار پس از معرفی باید مراحل مربوط به آن را طی کند، اما در صورت حضور در مجموعه ما در کنار تیم خواهد بود و از حضور او استقبال می‌کنیم. افتخار می‌کنیم که بتوانیم در خدمت ورزشکاران کشور باشیم.

وی با تأکید بر اینکه دوران سربازی برای هر فرد اهداف و شرایط خاص خود را دارد، ادامه داد: هر ورزشکار شرایطش را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که گذراندن دوران خدمت در کدام مجموعه برای او مناسب‌تر است. ما نیز از حضور ورزشکاران در نیروی زمینی ارتش استقبال می‌کنیم به‌ویژه اینکه بازیکنان باید در اوج آمادگی در اختیار تیم ملی باشند تا بتوانند در میادین بین‌المللی برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش گفت: به نظر من اگر بیرانوند زودتر برای تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام می‌کرد قطعاً می‌توانست موفق‌تر از شرایط فعلی باشد. در آن زمان نیز حاشیه‌ها به اندازه امروز نبود. اگر قرار باشد از اول آبان دوران سربازی خود را در نیروی زمینی ارتش بگذراند، ما در خدمت او خواهیم بود.

محمدیاری در ادامه با اشاره به نگرانی برخی ورزشکاران از تأثیر دوران سربازی بر آینده حرفه‌ای آن‌ها اظهار کرد: بعضی از ورزشکاران بابت این موضوع استرس دارند. مهرداد پولادی نیز یکی از بهترین بازیکنان نسل خودش بود، اما دوران فوتبالش به پایان رسید. اکنون هم بازیکنانی مانند علیرضا جهانبخش و سردار آزمون مطرح هستند که باید درباره شرایط خدمت سربازی خود تصمیم بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه کشور خودمان امن‌ترین محل برای گذراندن دوران خدمت این ورزشکاران است، گفت: به نظر من، امن‌ترین جا برای این عزیزان کشور خودمان است. ورزشکارانی که سال‌ها برای کشور خدمت کرده و افتخارآفرینی داشته‌اند، می‌توانند در دوران سربازی نیز در جبهه‌ای دیگر برای پیروزی و سربلندی ایران تلاش کنند. باید شرایطی فراهم شود که این ورزشکاران بتوانند دوران خدمت خود را با آرامش بگذرانند.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: من به این عزیزان قول می‌دهم که دوران خدمت سربازی نه‌تنها آن‌ها را حتی یک درصد از موفقیت دور نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن‌ها را به موفقیت نزدیک‌تر کند.