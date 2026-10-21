مهاجم ایرانی بهترین بازیکن هفته لیگ امارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، در نظرسنجی رسانه «Sport ۴ All» به عنوان بهترین بازیکن هفته ششم لیگ حرفه‌ای ادنوک امارات انتخاب شد.

آزمون در دیدار حساس شباب الاهلی مقابل العین که با پیروزی ۲ بر صفر نماینده دبی همراه بود، موفق شد گل نخست تیمش را در دقیقه ۱ + ۴۵ به ثمر برساند. این مسابقه روز شنبه ۲۶ مهر برگزار شد و کوان سانتوس نیز در دقیقه ۵۹ گل دوم شباب الاهلی را وارد دروازه العین کرد.

در نظرسنجی این رسانه برای انتخاب برترین‌های هفته ششم لیگ امارات، سردار آزمون عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد. حمد المقبالی دروازه‌بان شباب الاهلی به عنوان بهترین دروازه‌بان و ژاردیم سرمربی این تیم به عنوان بهترین مربی انتخاب شدند. همچنین یائل فالکون داور آرژانتینی عنوان بهترین داور هفته را کسب کرد.

شباب الاهلی با پیروزی برابر العین، سه امتیاز ارزشمند به دست آورد و با ۱۳ امتیاز به جمع مدعیان بالای جدول لیگ امارات اضافه شد.