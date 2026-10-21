  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

مهاجم ایرانی بهترین بازیکن هفته لیگ امارات شد

مهاجم ایرانی بهترین بازیکن هفته لیگ امارات شد

یک رسانه اماراتی مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی را بهترین بازیکن هفته لیگ این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، در نظرسنجی رسانه «Sport ۴ All» به عنوان بهترین بازیکن هفته ششم لیگ حرفه‌ای ادنوک امارات انتخاب شد.

آزمون در دیدار حساس شباب الاهلی مقابل العین که با پیروزی ۲ بر صفر نماینده دبی همراه بود، موفق شد گل نخست تیمش را در دقیقه ۱ + ۴۵ به ثمر برساند. این مسابقه روز شنبه ۲۶ مهر برگزار شد و کوان سانتوس نیز در دقیقه ۵۹ گل دوم شباب الاهلی را وارد دروازه العین کرد.

در نظرسنجی این رسانه برای انتخاب برترین‌های هفته ششم لیگ امارات، سردار آزمون عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد. حمد المقبالی دروازه‌بان شباب الاهلی به عنوان بهترین دروازه‌بان و ژاردیم سرمربی این تیم به عنوان بهترین مربی انتخاب شدند. همچنین یائل فالکون داور آرژانتینی عنوان بهترین داور هفته را کسب کرد.

شباب الاهلی با پیروزی برابر العین، سه امتیاز ارزشمند به دست آورد و با ۱۳ امتیاز به جمع مدعیان بالای جدول لیگ امارات اضافه شد.

مهاجم ایرانی بهترین بازیکن هفته لیگ امارات شد

کد مطلب 6984778
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها