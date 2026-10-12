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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

اعلام ترکیب تراکتور مقابل الشمال؛ جانشین بیرانوند مشخص شد

اعلام ترکیب تراکتور مقابل الشمال؛ جانشین بیرانوند مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا مقابل الشمال قطر تحت تأثیر غیبت انضباطی علیرضا بیرانوند مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار می شود.

این تیم که هفته گذشته پس از تساوی یک - یک مقابل انقلاب در لیگ برتر ایران تحت تأثیر مصاحبه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان خود با حاشیه روبرو و منجر به اخراج او از جمه سرخ های تبریز شد قرار است برای بازی امشب با ترکیب زیر به میدان برود:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، مهدی حسینی، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

کد مطلب 6975850

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