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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

آغاز واریز وجه برای منتخبان قرعه‌کشی بهمن موتور؛

قیمت هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ اعلام شد؛ آغاز تکمیل وجه از ۲۵ مهرماه

قیمت هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ اعلام شد؛ آغاز تکمیل وجه از ۲۵ مهرماه

شرکت بهمن موتور با انتشار بخشنامه‌ای جدید، شرایط تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ را برای منتخبان چهاردهمین دوره عرضه محصولات خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهمن موتور، بر اساس این بخشنامه، متقاضیانی که در قرعه‌کشی هاوال H9 انتخاب شده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۵ مهرماه تا ساعت ۱۶ پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه فروش گروه بهمن به نشانی sale.bahman.ir⁠ نسبت به تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ در دو نسخه معمولی و آپشنال عرضه می‌شود که قیمت نسخه معمولی ۱۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان و نسخه آپشنال ۱۴ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس شرایط فروش، موعد تحویل هر دو نسخه هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و خودروها با تریم داخلی قهوه‌ای و مشکی، در رنگ‌های مشکی متالیک و خاکستری متالیک عرضه می‌شوند. جریمه تأخیر در تحویل نیز ماهانه ۳ درصد در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6981317

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