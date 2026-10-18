قیمت هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ اعلام شد؛ آغاز تکمیل وجه از ۲۵ مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهمن موتور، بر اساس این بخشنامه، متقاضیانی که در قرعه‌کشی هاوال H9 انتخاب شده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۵ مهرماه تا ساعت ۱۶ پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه فروش گروه بهمن به نشانی sale.bahman.ir⁠ نسبت به تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ در دو نسخه معمولی و آپشنال عرضه می‌شود که قیمت نسخه معمولی ۱۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان و نسخه آپشنال ۱۴ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس شرایط فروش، موعد تحویل هر دو نسخه هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و خودروها با تریم داخلی قهوه‌ای و مشکی، در رنگ‌های مشکی متالیک و خاکستری متالیک عرضه می‌شوند. جریمه تأخیر در تحویل نیز ماهانه ۳ درصد در نظر گرفته شده است.