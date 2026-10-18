به گزارش خبرنگار مهر، مارچین ویلچک رئیس نمایندگی و کاردار سفارت لهستان در تهران در سفر به نصف‌جهان و دیدار با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، با اشاره به پیشینه مستحکم روابط دو کشور علیرغم فراز و نشیب‌های جغرافیایی و تحولات سیاسی اظهار کرد: حافظه جمعی ملت لهستان هیچ‌گاه محبت، اصالت و میزبانی امن مردم ایران و به‌ویژه اصفهان را در تندباد حوادث قرن بیستم از یاد نخواهد برد.

شگفتی کاردار از تاریخ حضور ۲ هزار مهندس لهستانی در قلب صنعت اصفهان

دیپلمات ارشد لهستان با اشاره به زوایای ناگفته روابط دو ملت فاش کرد: در جریان بازخوانی پرونده‌های آرشیوی شگفت‌زده شدم وقتی دریافتم در اوایل دهه ۱۹۴۰ میلادی افزون بر ۲ هزار تکنسین، کارگر و مهندس لهستانی دوشادوش ایرانیان در اصفهان مشغول فعالیت بوده‌اند؛ این امر نشان می‌دهد ریشه این همگرایی فراتر از یک اسکان موقت بوده و به تبادل تخصص و کار مشترک گره خورده است.

وی با مروری تلخ بر مصائب آوارگان لهستانی پس از تبعید به سیبری و اردوگاه‌های کار اجباری گفت: هزاران تن از مردم ما پس از سفری جان‌فرسا به شهرهایی چون اصفهان و مشهد رسیدند و در پناه مردم این دیار طعم رهایی، آزادی و امنیت را چشیدند. بر سنگ‌مزارهای آرامستان‌های لهستانی‌ها در ایران، نام کودکان ۵ تا ۷ ساله و جوانانی به چشم می‌خورد که پس از رنج‌های فراوان در آغوش خاک ایران آرام گرفتند؛ حفظ حرمت این مزارها و یاد ماندگاران ابدی در ایران، سندی ناگسستنی از پیوند دو ملت است.

زیرساخت‌های نوین اصفهان؛ ریل‌گذاری برای موج جدید گردشگران اروپایی

ویلچک با ستایش از شکوه تمدنی پایتخت صفوی خاطرنشان کرد: اصفهان یک موزه زنده است؛ از فرودگاه بین‌المللی تا هتل‌های مجهز و بافت تاریخی بی‌بدیل، همگی بستری کم‌نظیر برای جذب مسافران اروپایی و مشخصاً لهستانی‌ها فراهم کرده‌اند. حتی اگر اجرای برخی پروژه‌ها در کوتاه‌مدت پیچیده باشد، باید چشم‌انداز پایداری برای توسعه تبادلات فرهنگی و صنعت توریسم میان دو ملت تعریف کنیم.

کاردار لهستان با گریزی به تجارب امنیتی کشورش در دوران معاصر افزود: گرچه لهستان سال‌هاست صحنه مستقیم نبرد و انفجار بمب نبوده، اما زیرساخت‌های بانکی، بهداشتی و شبکه‌های حیاتی آب و داده‌های ما همواره زیر فشار تهدیدهای سایبری و خرابکاری بوده است؛ از این‌رو مردم لهستان ارزش والای امنیت و صلح پایدار را به‌خوبی درک می‌کنند.

وی با تأکید صریح بر پایداری روابط سیاسی تصریح کرد: سفارت لهستان طی سال‌های اخیر بدون وقفه به مأموریت دیپلماتیک خود در تهران ادامه داده و مصمم به زنده نگه‌داشتن این پل ارتباطی هستیم؛ همچنان‌که رایزنی‌های سالانه وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشان‌دهنده عمق گفت‌وگوهای تهران و ورشو است.

اصفهان، زیست‌بوم پیوند ۲۰۰ رشته صنایع‌دستی با صنایع مادر

در ادامه این دیدار، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با ترسیم ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی استان اظهار کرد: اصفهان با کانون جمعیتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری، یک کهن‌شهر چندوجهی است که به‌طور همزمان قطب اول صنایع مادر و سنگین، زیست‌بوم ۲۰۰ رشته صنایع‌دستی از مجموع ۳۰۰ هنر سنتی کشور، کانون کرسی‌های ممتاز دانشگاهی و پایتخت گردشگری خاورمیانه به شمار می‌رود.

ایوب درویشی با اشاره به تشکیل سازوکار ویژه میز گردشگری در استانداری اصفهان تصریح کرد: مدیریت ارشد استان اجازه نخواهد داد ظرفیت‌های درآمدزایی پاک معطل بماند و گسترش گردشگری با کشورهای اروپای مرکزی، به‌ویژه لهستان، در کانون این راهبرد قرار دارد.

وی مقطع حضور پناهجویان لهستانی در دوران جنگ دوم جهانی را برگی درخشان از رواداری و انسان‌دوستی ایرانیان خواند و پیشنهاد داد: از دل روایت‌های دردناک جنگ می‌توان پرچم صلح برافراشت؛ پیشنهاد مشخص ما تشکیل کارگروه مشترک برای گردآوری اسناد، نامه‌ها، عکس‌ها و خاطرات شفاهی آن سال‌هاست تا با تبدیل آن‌ها به آثار مستند سینمایی و مکتوب، ماهیت تجاوز و جنگ در جهان محکوم شود.

پیشنهاد راه‌اندازی کرسی‌های اصفهان‌شناسی در کراکوف و ورشو

معاون استاندار اصفهان با توجه به پیشینه درخشان ایران‌شناسی در دانشگاه‌های شاخص لهستان تأکید کرد: انتظار داریم دانشگاه‌های مطرحی نظیر کراکوف و ورشو، با افتتاح کرسی‌های تخصصی “اصفهان‌شناسی”، بستر را برای ورود پژوهشگران اروپایی به لایه‌های کمتر شناخته‌شده هنر، تاریخ و معماری نصف‌جهان فراهم سازند.

وی همچنین با تأکید بر پیگیری انعقاد پیمان‌های خواهرخواندگی میان اصفهان و یکی از شهرهای برجسته لهستان گفت: مشارکت‌های فرهنگی نباید در سطح تعارفات دیپلماتیک باقی بماند، بلکه باید به پیوندهای عملیاتی بدل شود.

درویشی در پایان با اشاره به استواری اراده مدیریتی استان تصریح کرد: حتی در اوج تنش‌ها و تدارکات حوزه دفاعی، چرخه زندگی، تولید، بازرگانی، دانشگاه و هنر در اصفهان با شتاب در جریان است؛ ما آینده را قربانی التهاب‌های مقطعی نخواهیم کرد و گسترش همکاری با کشورهایی نظیر لهستان در حوزه‌های گردشگری و صنعت، بخشی از همین نگاه به آینده است.