به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز یکشنبه در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبستان دخترانه رازی منطقه ۳، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی اظهار کرد: ورزش یکی از جذاب‌ترین بسترها برای تقویت همگرایی، وحدت، همدلی و همکاری میان دانش‌آموزان است و بسیاری از ارزش‌ها و آموزه‌های تربیتی در میدان ورزش به شکل عملی تمرین می‌شوند.

وی با اشاره به نقش ورزش در پرورش ویژگی‌هایی شامل کار گروهی، ایثار، دوستی، مهربانی، تلاش و مسئولیت‌پذیری افزود: میدان ورزش، یکی از بهترین عرصه‌ها برای رشد تربیتی و همه‌جانبه دانش‌آموزان و آینده‌سازان ایران است؛ ورزش علاوه بر این ظرفیت تربیتی، نشاط، شادی و شادابی را نیز به همراه دارد و بر سلامت جسمی و روحی افراد تأثیرگذار است.

وزیر آموزش‌ و پرورش بر ارتباط ورزش و کیفیت تعلیم‌ و تربیت تاکید کرد و تصریح کرد: ورزش و سلامت از پایه‌های مهم ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش هستند.

کاظمی تصریح کرد: باید از ظرفیت فعالیت‌های بدنی در فضای مدارس بیشتر استفاده کنیم؛ حتی اختصاص چند دقیقه از زمان کلاس به تحرک و فعالیت ورزشی می‌تواند در افزایش نشاط دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وی افزود: در وزارت آموزش‌ و پرورش، توسعه ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی و المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای از محورهای اصلی فعالیت‌هاست و لازم است برنامه‌های ورزشی با تمرکز بیشتری در مدارس دنبال شوند.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مدارس کشور خاطرنشان کرد: از مسئولان حوزه تربیت‌بدنی خواسته‌ام مدارس را به کانون‌های ورزشی محلات تبدیل کنند تا فضاها و امکانات ورزشی مدارس، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، در اختیار دانش‌آموزان، خانواده‌ها، شهروندان و علاقه‌مندان به ورزش قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش از توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس خبر داد و گفت: در دو سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای انجام شده است.

هر دانش‌آموز؛ یک مهارت ورزشی

کاظمی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش‌ و پرورش دانست و افزود: در دوره متوسطه اول، برنامه‌ای با محوریت «هر دانش‌آموز، یک مهارت» طراحی شده است که در بخش ورزش، بر آشنایی و فعالیت مستمر هر دانش‌آموز در یک رشته ورزشی متناسب با علاقه و توانایی او تأکید دارد.

وی ادامه داد: هدف این است که دانش‌آموزان ضمن فعالیت در رشته ورزشی مورد علاقه خود، فرصت شناسایی و پرورش استعدادهایشان را نیز پیدا کنند.

به گفته کاظمی، در این مسیر، همکاری نزدیک فدراسیون‌های ورزشی با مجموعه ورزش آموزش‌ و پرورش اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند زمینه رشد ورزش قهرمانی و توسعه فرهنگ پهلوانی را فراهم کند.

وزیر آموزش‌ و پرورش به برنامه‌های مرتبط با ورزش باستانی و ایجاد کانون‌های ورزشی پهلوانی اشاره کرد و گفت: این اقدامات را بخشی از ظرفیت‌های تربیتی مدارس خواهد بود.

تحصیل، تهذیب و ورزش؛ سه رکن رشد دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب بر اهمیت تحصیل، تهذیب و ورزش، خطاب به دانش‌آموزان گفت: این سه رکن باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا دانش‌آموزانی توانمند، مؤثر و مفید برای خانواده، جامعه و کشور تربیت شوند.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از استعدادهای دانش‌آموزان تاکید کرد و افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و باید زمینه کشف و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود. ایمان به خدا و تلاش مستمر، در کنار توجه به سلامت و ورزش، می‌تواند مسیر موفقیت را هموار کند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: تحرک بدنی، ورزش و ارتقای سواد حرکتی را از نیازهای اساسی زندگی سالم دانست و برای دانش‌آموزان آرزوی موفقیت کرد.

آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای که با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران آموزش و پرورش در دبستان دخترانه رازی منطقه ۳ شهر تهران برگزار شد.