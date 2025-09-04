وجود۲۸۰۰ فضای ورزشی برای۱۲۰هزار مدرسه؛ کیفیت آموزش فقط ساخت مدرسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در نشست معاونان تربیت بدنی و سلامت استانهای کشور با تبریک ایام ربیع الاول با اشاره به تخصص و توانمندی معاونان تربیت بدنی و سلامت استانهای کشور گفت: در دولت، من و آقای دنیا مالی وزیر ورزش و پرورش مانند دو برادر هستیم. هر دو در وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان یک مأموریت داریم و آن تربیت استعدادهای ورزشی است. بخشی از وظایف ما همکاری با وزارت ورزش جوانان است. اگر حمایتهای وزارت ورزش و جوانان نبود؛ ما برای اجرای مأموریتها دچار مشکل میشدیم. بعد از حمایت وزارت ورزش، ما مدیون حمایتهای مربیها و معلمان ورزشی در مدارس هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معتقدیم ورزش اساسیترین نقش را در سلامت جسمی و روحی دارد؛ گفت: ورزش برای امر تربیت ستون و پایه است. اگر ورزش نباشد فعالیتهای علمی ما هم مختل میشود. فعالیتهای ورزشی چند ویژگی دارد که یکی جذابیت و دیگری تحرک و شادابی است.
ضرورت توجه به ورزشهای همگانی
وزیر آموزش و پرورش افزود: بهترین موقعیتهای تربیتی برای تحقق تمام اهداف سند تحول در ورزش نهفته است. ما باید فعالیتهایمان را بیشتر به ورزشهای همگانی معطوف کنیم. قالب کار ما هم کلاسهای درس است لذا مسابقات ورزشی درون مدرسهای و بین مدارس پررنگ خواهد شد.
کاظمی با اشاره به ظرفیت هیئتهای ورزشی استانها و فدراسیون ورزش دانشآموزی گفت: ما امیدواریم استعدادهای دانشآموزی را در رشتههای مختلف شناسایی کنیم. در این زمینه ما مجری دستورات و راهکارهای وزرات ورزش و جوانان هستیم.
خیلی اهل ورزش نیستم
کاظمی با بیان اینکه خیلی اهل ورزش نیستم اما برای ورزش مدارس تمام تلاش خود را با همکاری وزارت ورزش و جوانان خواهم داشت؛ گفت: من مطمئن هستم که هر کاری که جناب آقای دنیا مالی بتوانند از ما دریغ نخواهند کرد.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: عدالت تنها در ساخت مدرسه خلاصه نمیشود؛ عدالت آموزشی به معنای دسترسی همگان به نیروی انسانی متخصص، تجهیزات آموزشی، امکانات ورزشی، فضاهای پرورشی و شرایط بهداشتی مناسب است که خوشبختانه در برای توسعه زیرساختهای آموزشی و عدالت آموزشی رقم خورده است که آثار آن در سالهای آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش به مشارکت گسترده نهادها و شرکتهای بزرگ در ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد و افزود: از امضای تفاهمنامه با یک هلدینگ پتروشیمی برای اختصاص ۱.۵ همت برای مدرسهسازی گرفته تا تأمین منابع از وزارت اقتصاد برای ساخت هزار کلاس در سواحل مکران از جمله این حمایتها است. همچنین دو مدرسه بسیار مجهز در شهریار توسط معاونت علمی و فناوری ساخته شده که یکی از آنها آماده بهرهبرداری است. سپاه پاسداران ساخت ۷ هزار مدرسه را در دستور کار دارد.
وجود ۲۸۰۰ فضای ورزشی برای ۱۲۰ هزار مدرسه بسیار کم است
کاظمی خطاب به معاونان تربیت بدنی گفت: سهم شما از ارتقای کیفیت و توسعه عدالت آموزشی تقریباً صفر است. این یعنی مطالبهگری در استانها انجام نشده است. شما باید با جدیت کنار مدیران کل نوسازی مدارس و مدیران آموزش و پرورش بنشینید و نیازهای تربیت بدنی را مطالبه کنید. سالن، استخر، زمین چمن؛ اینها باید از سوی شما خواسته شود. معاونت تربیت بدنی و سلامت با تلاش خود ۲۸۰۰ فضای ورزشی را مدیریت میکنند که ۱۶۰۰ فضا هم فقط چمن مصنوعی است اما ما ۱۲۰ هزار مدرسه داریم و نیاز ما بسیار بیشتر از این است.
کیفیت آموزشی فقط ساخت مدرسه نیست
کاظمی با بیان اینکه وقتی از کیفیت صحبت میکنیم، منظورمان فقط ساخت مدرسه نیست؛ ما معتقدیم اگر سه یا چهار مؤلفه کلیدی را بهدرستی مدیریت کنیم، کیفیت آموزشی بهطور جدی ارتقا خواهد یافت. یکی از این مولفهها آموزش معلم و مربی است به همین دلیل هم آموزش معلمان را در سراسر کشور را شروع کردهایم.
سرویس بهداشتی مناسب نباشد؛ دانش آموز به درس توجه نمیکند
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به بهداشت مدارس گفت: اگر یک دانشآموز نتواند در مدرسه از سرویس بهداشتی مناسب استفاده کند، ذهنش درگیر خواهد بود و دیگر به آموزش توجه کافی را نخواهد کرد. سلامت جسم و روان دانشآموز باید اولویت باشد.
وی با بیان اینکه در هر مدرسه، باید یک مراقب سلامت یا رابط سلامت و در هر کلاس، یک سفیر سلامت حضور داشته باشد؛ گفت: ما میتوانیم از خود دانشآموزان در این مسیر کمک بگیریم. مربی فعال کسی است که همواره در کنار دانش آموزان بوده و در فضای مجازی هم در حال تولید محتوا، آموزش و پیگیری وضعیت سلامت دانشآموزان باشد.
