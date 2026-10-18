تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات تولید نفت در کارون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن شهرویی در نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های نفت و تولید و توزیع گاز در نیمه دوم امسال، با تشریح عملکرد شش‌ ماه نخست این شرکت گفت: تحقق بیش از تعهدهای تولید نفت با اتکا به تلاش کارکنان و اجرای برنامه‌های هدفمند عملیاتی همراه بوده است.

وی افزود: در این مدت، فعالیت‌های نگهداشت، تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی تأسیسات و زیرساخت‌های عملیاتی شرکت نیز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون با اشاره به افزایش فعالیت‌های عملیاتی در حوزه تعمیر و نگهداشت چاه‌ها تصریح کرد: در نیمه نخست سال، ۹۳ مورد عملیات تعمیر چاه با دستگاه لوله مغزی سیار، ۱۷ مورد اسیدکاری چاه‌های تزریق پساب، ۳۵ مورد مشبک‌کاری و نمودارگیری و ۱۹ مورد نصب تسهیلات سرچاهی انجام شده است. همچنین، اقدام‌های مختلفی برای اصلاح و ایمن‌سازی تجهیزات سرچاهی اجرا شده است که مجموع این فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، رشد ۱۵ تا ۴۰ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد و در حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری چاه‌ها مؤثر بوده است.

شهرویی با تأکید بر اینکه نگهداشت، تعمیر، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های تولید از الزام‌های اساسی استمرار تولید پایدار است، یادآور شد: در این مقطع، تعمیرات اساسی ۵ ایستگاه گازی، انجام حدود ۴۹ هزار مترمربع آزمون ضخامت‌سنجی، ۱۲۰۰ متر بازرسی چشمی، تعویض ۶ کیلومتر خطوط لوله ارتباطی در واحدهای بهره‌برداری و نمک‌زدایی، تعویض ۱۲۰۰ متر خطوط لوله فلزی در ایستگاه‌های گازی، تأمین و تعویض ۶۵۰ عدد شیرآلات و تأمین و تعمیر ۱۸۰۰ قطعه صنعتی، از اقدام‌های شاخص شرکت در حوزه تعمیرات و نگهداشت زیرساخت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی ۳ مخزن راهبردی، یک مخزن ائتلاف‌کننده ثقلی، ۴ مخزن نوسان‌گیر و ۶ دستگاه نمک‌گیر برقی از دیگر اقدام‌های مهم در حوزه بازسازی و نوسازی تأسیسات عملیاتی بوده است که با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، بهبود کیفیت نفت تولیدی و کاهش توقف ناخواسته انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون همچنین با اشاره به اقدام‌ها در زمینه رفع تنگناهای عملیاتی و بهبود عملکرد تأسیسات گفت: در این مدت، ۴۶ فقره اصلاحیه فرآورشی با هدف رفع محدودیت‌های عملیاتی، بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات صادر شده است. همچنین، برنامه‌های اصلاح، تعویض، توپکرانی و ایمن‌سازی خطوط لوله با هدف ارتقای ایمنی و پایداری تولید در دستور کار قرار گرفته است.

شهرویی در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای شرکت بیان کرد: اکنون ۱۵ پروژه سرمایه‌ای با برآورد اعتباری ۲.۵ همت در حال اجراست و تصویب ۹ پروژه سرمایه‌ای دیگر با برآورد اعتباری ۱۴.۸ همت در حال پیگیری است، همچنین، تکمیل ۴۴ پروژه توسعه‌ای و بهسازی و اجرای ۵۰ پروژه جدید با برآورد بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در حوزه‌های تولید، ایمنی، محیط زیست و زیرساخت‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: حفظ ظرفیت تولید، تسریع در تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری چاه‌ها از اولویت‌های اصلی شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خواهد بود.