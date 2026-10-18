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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده در لرستان

بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل امور مالیاتی لرستان از امکان بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس این تسهیلات، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با اصلاح خلاصه عملکرد دوره بهار ۱۴۰۵ و ذخیره آن در سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۹ مهرماه، از بخشودگی ۹۰ درصدی جریمه موضوع بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند شوند.

وی افزود: استفاده از این بخشودگی منوط به پرداخت بدهی مربوط یا ترتیب پرداخت آن تا پایان روز دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ است و مؤدیان باید در مهلت تعیین‌شده، شرایط لازم را رعایت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از تمکین داوطلبانه مؤدیان، از فعالان اقتصادی خواست با بررسی اطلاعات اظهارشده و اصلاح موارد لازم، از فرصت قانونی فراهم‌شده برای کاهش جرایم مالیاتی خود استفاده کنند.

کرماجانی تأکید کرد: رعایت مهلت‌های اعلام‌شده برای اصلاح و ذخیره اطلاعات و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی، از شروط بهره‌مندی از این تسهیلات است.

کد مطلب 6981511

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