دستگیری ۵ گرداننده کانال تلگرامی انتشار تصاویر خصوصی در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصد فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت یک کانال تلگرامی در شهرستان الیگودرز که تصاویر خصوصی دختران و پسران را منتشر و مطالب کذب درباره آنان منتشر می‌کرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیم تخصصی متشکل از کارشناسان پلیس فتا استان و شهرستان الیگودرز و انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، گردانندگان این کانال در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی شدند.

دستگیری ۵ متهم در عملیات هماهنگ پلیس فتا

رئیس پلیس فتا لرستان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضایی و طی چند عملیات همزمان و هماهنگ، هر پنج متهم این پرونده شامل سه پسر و دو دختر را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

پیرحیاتی با اشاره به اینکه متهمان همگی کمتر از ۲۰ سال سن دارند، گفت: این افراد در تحقیقات پلیسی، انگیزه خود از ارتکاب این اقدام را انتقام‌جویی عنوان کردند.

هشدار پلیس درباره انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

وی با هشدار به متخلفان فضای مجازی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی از سوی پلیس فتا رصد می‌شود و با قانون‌شکنان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا لرستان در پایان از شهروندان خواست از انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.