  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

واژگونی پراید در محور خوانسار ـ گلپایگان ۲ مصدوم داشت

واژگونی پراید در محور خوانسار ـ گلپایگان ۲ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور خوانسار به گلپایگان و مصدوم شدن ۲نفر در این حادثه خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه رانندگی عصر امروز در محور خوانسار به گلپایگان، پیش از روستای وانشان رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی پراید واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام گزارش این حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان، بلافاصله واحدهای امدادی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات درمانی اولیه و پیش‌بیمارستانی برای مصدومان، هر دو نفر را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

عابدی از رانندگان خواست با توجه به لزوم احتیاط در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئن و قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6982349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها