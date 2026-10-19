واژگونی پراید در محور خوانسار ـ گلپایگان ۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه رانندگی عصر امروز در محور خوانسار به گلپایگان، پیش از روستای وانشان رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی پراید واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام گزارش این حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان، بلافاصله واحدهای امدادی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات درمانی اولیه و پیش‌بیمارستانی برای مصدومان، هر دو نفر را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

عابدی از رانندگان خواست با توجه به لزوم احتیاط در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئن و قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.