یک کشته و یک مصدوم در چاهک آسانسور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس البرز، از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت فردی دیگر بر اثر سقوط در چاهک آسانسور ساختمان نیمه‌ساز در هشتگرد خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در یک ساختمان نیمه‌ساز در هشتگرد رخ داد و پس از اعلام گزارش، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و مرد دیگری مصدوم شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز بیان کرد: دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافت.

هشدار درباره ایمنی ساختمان‌های نیمه‌ساز

مهدوی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در ساختمان‌های در حال ساخت تأکید کرد و گفت: کارگران و عوامل فنی باید در محیط‌های پرخطر، به‌ویژه اطراف چاهک‌های آسانسور، از تجهیزات ایمنی و حفاظ‌های استاندارد استفاده کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.