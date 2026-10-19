به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بستن پنجره‌ها در پاییز خانه را گرم‌تر نگه می‌دارد، اما جریان هوا را عملاً متوقف می‌کند و به ذراتی که طی ماه‌ها در مبل‌ها جمع شده‌اند، فرصت بیشتری برای ماندن در محیط خانه می‌دهد. این یعنی هربار روی مبل‌ها بنشینید یا آن‌ها را جابه‌جا کنید، گردوغبار، موی حیوانات خانگی، گرده گیاهان و سایر آلرژن‌ها در هوا پخش می‌شوند و احتمال بروز بیماری‌های تنفسی و حساسیت‌های فصلی را افزایش می‌دهد.

این گزارش ذرات جذب‌شده توسط مبلمان، ارتباطشان با کیفیت هوای منزل، راهکارها و همچنین محدودیت‌های نظافت خانگی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

چه چیزی در پارچه مبل جمع می‌شود؟

براساس پژوهش‌های بهداشتی، پارچه مبلمان به‌مرور شوره‌، مو و بزاق حیوانات خانگی، سلول‌های پوستی مرده، ذرات خاک، دوده و آلاینده‌های شهری را به خود جذب می‌کند. علاوه‌بر این‌ها، بافت پارچه مکانی ایدئال برای تجمع مایت‌های گردوغبار، فضولات آن‌ها و همچنین رشد باکتری‌ها و قارچ‌های به‌دلیل تعریق، ریختن مایعات یا رطوبت محیطی است.

به همین خاطر است که پارچه مبلمان (مانند فرش، موکت و پرده) یکی از بزرگ‌ترین جذب‌کننده‌های آلاینده و منابع آلودگی و حساسیت در محیط خانه به‌شمار می‌آید.

ارتباط با آلرژی و کیفیت هوای داخل خانه

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، هوای داخل خانه در فصول سرد می‌تواند تا پنج برابر از هوای بیرون آلوده‌تر باشد. مبلمان خانگی، به‌عنوان یکی از منابع آلاینده‌ها و آلرژن‌های خانگی، در این آمار بی‌تأثیر نیست؛ چراکه نشستن و جابه‌جاشدن روی مبل‌ها یا حتی جاروکردن آن‌ها، بخشی از ذرات میکروسکوپی حبس‌شده درون پارچه را در هوا پخش می‌کند.

در پاییز که تهویه طبیعی خانه با بستن پنجره‌ها، دریچه‌های کولر، درزها و… محدود می‌شود، استنشاق مداوم این ذرات تا بهار باعث بروز علائمی مانند عطسه، خارش گلو، سرفه‌های خشک فصلی، تحریک مخاط چشم، تشدید حملات آسم در کودکان و سالمندان و در برخی موارد، افت کیفیت خواب شبانه به‌دلیل اختلالات تنفسی می‌شود.

روش‌های خانگی و محدودیت‌هایشان

استفاده منظم از جاروبرقی با سری مناسب، رایج‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش برای تمیزکردن مبل‌های پارچه‌ای است. این روش گردوغبار سطحی و موها را به‌خوبی حذف می‌کند، اما نمی‌تواند آلودگی‌های عمیق در اسفنج یا مایت‌ها را از مبل خارج کند.

استفاده از شامپوی فرش و مبل نیز بیشتر برای لکه‌های تازه و سطحی کارایی دارد؛ وگرنه در بیشتر موارد صرفاً ذرات کثیفی با کف شامپو ترکیب می‌شوند، رطوبت‌شان به عمق اسفنج نفوذ می‌کند و باعث بوی ماندگی و پوسیدگی می‌شود.

پاشیدن جوش شیرین و جاروکردن آن پس از چنددقیقه روش دیگری است که برای جذب رطوبت و بوی نامطبوع به‌کار می‌رود. بااین‌حال، این روش نیز روی آلودگی‌ها باکتریایی، لکه‌های قدیمی و مقاوم ‌تأثیری ندارد.

چه زمانی باید سراغ متخصص بروید؟

روش‌های خانگی برای نگهداری روزمره مناسب‌اند، اما در برخی شرایط، استفاده از خدمات تخصصی مبل شویی تصمیم بهتری است. یکی از این شرایط، وجود افراد مبتلا به آلرژی یا آسم در خانه است. در این‌حالت، مبلمان باید با مواد آنتی‌باکتریال استاندارد و دستگاه‌هایی با مکش قوی شسته شوند.

اگر مبلمان به‌تازگی خیس شده و مایعات به عمق اسفنج آن نفوذ کرده است نیز باید از متخصص کمک گرفت. ریختن آب، اگر سریع و به‌طور کامل خشک شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما شیر، آبمیوه یا ادرار حیوانات باعث رشد قارچ می‌شود و باید در اولین فرصت شسته شوند.

مبلمان با پارچه حساس (مخمل، ابریشم، چرم طبیعی) یا پارچه‌های دارای الیاف نمدی که با شوینده‌های معمولی دچار تغییر رنگ یا کرک‌شدگی می‌شوند نیز به شستشوی تخصصی نیاز دارند. همچنین اگر بیش از یک‌سال از آخرین شست‌وشوی عمیق می‌گذرد یا لکه‌ها و بوی نامطبوع با روش‌های خانگی از بین نمی‌روند، کمک‌گرفتن از متخصص ضروی است.

هزینه و انتظارات واقع‌بینانه

هزینه خدمات مبل‌شویی در منزل با توجه به تعداد مبلمان و کوسن‌ها، جنس پارچه، روش شست‌وشو، نوع شوینده و هزینه ایاب‌وذهاب تعیین می‌شود.

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البته مهم است که پیش از ثبت سفارش تصویر روشنی از نتیجه کار داشته باشید تا دچار سوءتفاهم یا انتظارات غیرواقعی نشوید؛ زیرا تجهیزات مبل‌شویی در زمینه پاک‌سازی بهداشتی و احیای بافت عملکرد بسیار خوبی دارند؛ اما نمی‌توانند برای پارچه‌های فرسوده، رنگ‌پریده و ساییده‌شده کار ویژه‌ای انجام دهند.

دستگاه‌های صنعتی قوی رطوبت، چرک و آلرژن‌ها را از عمق ۵ تا ۷ سانتی‌متری اسفنج خارج و مبل را به‌صورت عمقی تمیز می‌کنند. شوینده‌های تخصصی نیز تا ۹۰% لکه‌های متداول را پاک می‌کنند؛ اما لکه‌های قدیمی، لکه جوهر یا لکه‌هایی که در گذشته با شوینده‌های اسیدی خانگی تثبیت شده‌اند، ممکن است به‌طور کامل از بین نروند یا به بافت پارچه آسیب بزنند.

در نهایت، شست‌وشوی تخصصی مبل‌ها را برای همیشه از گردوغبار و آلرژن پاک نگه نمی‌دارد. جاروکشی دقیق و کنترل رطوبت ازجمله کارهایی هستند که باید به‌طور منظم انجام دهید.

با سردتر شدن هوا، کیفیت هوای داخل خانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مبلمان پارچه‌ای، مانند فرش و پرده، از سطوحی است که گردوغبار و آلرژن‌ها در آن تجمع می‌کنند و نباید در برنامه نظافت پاییزی نادیده گرفته شود.

جاروکشی منظم و مبل‌شویی تخصصی، هوای خانه را برای روزهای کم‌تهویه آماده می‌کند. استفاده از پلتفرم‌هایی مانند خدمت از ما نیز راهکاری سریع و مطمئن برای دسترسی به متخصصان احراز هویت‌شده است.

پرسش‌های متداول

مبل را سالی چندبار بشوییم؟

توصیه عمومی این است که مبل‌ها یک‌بار در سال به‌طور تخصصی شسته شوند. درصورت رفت‌وآمد زیاد، حضور حیوان خانگی، کودک خردسال، افراد سالمند یا فرد مبتلا به آلرژی تنفسی، پیشنهاد می‌شود هر شش ماه یک‌بار مبلمان راحتی خود را بشویید.

شستشوی مبل در منزل انجام می‌شود یا باید ببرند؟

تمام مراحل شست‌وشو با دستگاه‌های مکنده صنعتی در منزل یا دفتر کار انجام می‌شود و نیازی به جابه‌جایی یا انتقال مبلمان نیست.

مبل بعد از شستشو چقدر طول می‌کشد خشک شود؟

بیشتر دستگاه‌های مبل‌شویی تا ۹۰% رطوبت را حین کار مکش می‌کنند. زمان خشک‌شدن کامل رطوبت باقی‌مانده در پارچه و اسفنج نیز از ۳ تا ۶ ساعت (بسته به دما و جریان هوا در فضا) متغیر است.

برای مبل چرم چه روشی مناسب است؟

مبل‌های چرم نباید با آب و شوینده‌های رایج شسته شوند. روش استاندارد اینکار شامل استفاده از واکس و شوینده‌های مخصوص چرم طبیعی یا مصنوعی، پاک‌سازی با دستمال میکروفایبر و پولیش‌زدن جهت حفظ نرمی و جلوگیری از ترک‌خوردگی پارچه است.

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