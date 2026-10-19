به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قموشی ظهر دوشنبه در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هفته پیوند اولیا و مربیان که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، بر ضرورت تقویت ارتباط خانواده‌ها و مدارس در مسیر تربیت و آموزش دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعامل میان خانواده و مدرسه می‌تواند در حوزه‌های مختلف آموزشی و تربیتی اثرگذار باشد، اظهار کرد: این ارتباط در حل مشکلات دانش‌آموزان، پیگیری مسائل خانوادگی و حتی کمک به رفع مشکلات مالی خانواده‌ها نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

مدیر آموزش‌وپرورش تاکستان با اشاره به اهمیت شناخت شرایط زندگی دانش‌آموزان افزود: مدیران موفق مدارسی هستند که علاوه بر پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، شرایط خانوادگی آنان را نیز مورد توجه قرار دهند و برای حل مسائل و مشکلات احتمالی، ارتباط مؤثری با اولیای آن‌ها برقرار کنند.

قموشی از مدیران مدارس خواست در حوزه‌های مختلف از ظرفیت خانواده‌ها استفاده کنند و با فعال‌تر کردن نقش اولیا، زمینه بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و رفع مشکلات مدارس را فراهم آورند.

کاهش ۳۰ درصدی شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان گفت: با همکاری مدیران مدارس، خانواده‌ها و همکاران حوزه ستادی، به‌ویژه بخش‌های پرورشی و سلامت، شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در شهرستان نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مدیر آموزش‌وپرورش تاکستان این روند را حاصل همراهی مجموعه آموزش‌وپرورش و خانواده‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد و تقویت همکاری میان مدرسه و خانواده، روند کاهش آسیب‌ها ادامه پیدا کند.

تاکستان سه رتبه در شاخص معدل ارتقا یافت

قموشی همچنین از بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان خبر داد و بیان کرد: رتبه تاکستان در شاخص مورد اشاره از نهم به ششم ارتقا یافته و معدل نمرات امتحانات نهایی شهرستان نیز یک‌ونیم نمره افزایش داشته است.

وی این تغییر را نشانه‌ای امیدوارکننده برای بهبود شرایط آموزشی شهرستان دانست و از مدیران، معلمان، خانواده‌ها و مجموعه همکاران آموزش‌وپرورش تاکستان به دلیل تلاش و همراهی در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت قدردانی کرد.

قموشی در پایان از حضور مهمانان این همایش، از جمله نمایندگان مجموعه‌های مرتبط با امور اجتماعی و حمایتی، تشکر کرد.

