به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان تاکستان با قدردانی از مدیران، معلمان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: مسائل آموزش‌وپرورش بخشی از دغدغه‌های ملی است و مجلس نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش افزود: حدود دو هفته پیش در کمیسیون آموزش مجلس جلسه‌ای با حضور معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور برگزار شد و موضوع کمبود نیرو و دغدغه‌های مجموعه آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: قرار شده است کمیته‌ای با همکاری معاونت اداری و استخدامی و وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شود تا موضوع ساماندهی و جذب نیروهای مورد نیاز، از جمله نیروهای پیش‌دبستانی و نهضتی‌ها، بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.

بیگدلی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌های احساسی در حوزه نیروی انسانی آموزش‌وپرورش گفت: حل مشکل کمبود نیرو نباید به شکلی انجام شود که در سطح ملی به کاهش کیفیت آموزش منجر شود و این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

ضرورت بازنگری در رتبه‌بندی معلمان

وی درباره نظام رتبه‌بندی معلمان نیز اظهار کرد: رتبه‌بندی اقدام مهمی بوده و برای اجرای آن زحمات زیادی کشیده شده است، اما بخش قابل توجهی از معلمان نسبت به نحوه اجرای آن و عدالت در پرداخت‌ها نقد دارند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس افزود: قول داده شده است که نظام رتبه‌بندی معلمان مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن انجام شود.

بیگدلی همچنین خواستار پیگیری نظام هماهنگ پرداخت حقوق برای معلمان شاغل و بازنشسته شد و گفت: این موضوع نیز باید با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مربوط دنبال شود.

احتمال آموزش غیرحضوری؛ مدارس برای شرایط مختلف آماده باشند

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و تأثیر آن بر آموزش دانش‌آموزان گفت: امسال سال ویژه‌ای است و باید برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: تعامل ویژه‌ای برای ادامه فعالیت مدارس باید شکل بگیرد و در کنار برنامه‌ریزی برای آموزش حضوری، باید احتمال برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها نیز پیش‌بینی شود.

بیگدلی تأکید کرد: نباید تصور کنیم آموزش حتماً و مطلقاً حضوری خواهد بود؛ دستگاه تعلیم و تربیت باید برای شرایط احتمالی آمادگی لازم را داشته باشد.

روایت حوادث یک سال گذشته برای دانش‌آموزان ضروری است

وی با اشاره به فاصله گرفتن دانش‌آموزان از مدارس در مقطعی از سال گذشته گفت: این فاصله می‌تواند آسیب‌های فرهنگی به همراه داشته باشد و باید با کارگروه‌های ویژه، خلأهای ایجادشده را جبران کرد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی، به موضوع دفاع مقدس، حجاب و روایت حوادث یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: اگر نتوانیم اتفاقات یک سال گذشته و جنگ را برای دانش‌آموزان به‌درستی روایت کنیم، در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی آسیب‌پذیر خواهیم شد.

بیگدلی گفت: دشمن روی کاهش تاب‌آوری مردم حساب باز کرده است و به همین دلیل، آماده‌سازی فرهنگی و ارائه روایت درست از حوادث برای نسل دانش‌آموز اهمیت زیادی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های تربیتی کشور افزود: آموزش‌وپرورش، مدارس و دانشگاه‌ها باید در این زمینه در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا به جای موازی‌کاری، هم‌افزایی ایجاد شود.

سهم تاکستان از عدالت آموزشی باید افزایش یابد

نماینده مردم تاکستان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل قرارگاه عدالت آموزشی اظهار کرد: بررسی میدانی انجام‌شده نشان می‌دهد سهم شهرستان تاکستان از برخی ظرفیت‌های عدالت آموزشی نسبت به بعضی شهرستان‌ها کمتر بوده است.

وی افزود: در شهرستان تاکستان ظرفیت‌های خوبی از سوی فرمانداری، خیرین، معلمان و دیگر فعالان ایجاد شده و اقدامات ارزشمندی در حال انجام است، اما نباید اجازه داد ظرفیت‌های استانی به اندازه کافی به سمت این شهرستان هدایت نشود.

بیگدلی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به برخی مناطق و روستاهای کم‌برخوردار شهرستان گفت: نباید شرایط اقتصادی خانواده‌ها باعث شود دانش‌آموزی احساس محرومیت یا تفاوت با دیگر دانش‌آموزان کند و عزت نفس او تحت تأثیر قرار گیرد.

وی خواستار توجه بیشتر به مدارس مناطق کم‌برخوردار و توزیع عادلانه امکانات آموزشی شد.

آموزش‌وپرورش را سیاسی نکنید

نماینده مردم تاکستان در مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط آرام شهرستان گفت: امروز در شرایط خاص کشور، آرامش خوبی در تاکستان وجود دارد و باید از این ظرفیت برای حل مسائل آموزش‌وپرورش استفاده کرد.

وی خطاب به مسئولان آموزش‌وپرورش شهرستان و استان اظهار کرد: درخواست من این است که در انتخاب مدیران به هیچ وجه نگاه‌های سیاسی دخالت داده نشود.

بیگدلی افزود: ملاک انتخاب مدیران باید کارآمدی، توانمندی، شایستگی، تجربه و میزان پیگیری مشکلات مردم باشد و نباید تلاش‌ها و عملکرد یک مدیر با یکی دو خطای قابل مدیریت نادیده گرفته شود.

وی تأکید کرد: نگاه سیاسی در مجموعه آموزش‌وپرورش آسیب‌زاست و نباید اجازه داد مسائل سیاسی بر کارآمدی این مجموعه غلبه کند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس در پایان خواستار رفع مشکلات موجود در حوزه آموزش‌وپرورش شهرستان و توجه جدی‌تر مسئولان به مسائل مدارس و دانش‌آموزان شد.