علیرضا قموشی در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات این دستگاه گسترده را برطرف کند و برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها ضروری است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در روز نخست مهرماه در اداره آموزش و پرورش حضور پیدا کنند و پس از یک صبحانه کاری، در قالب «کاروان مهر» و بر اساس تقسیم‌بندی انجام شده، به مدارس شهرستان سرکشی کنند.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان هدف از اجرای این طرح را آشنایی نزدیک مدیران دستگاه‌ها با مشکلات مدارس و مشارکت در رفع موانع موجود عنوان کرد و گفت: امیدواریم مدیران دستگاه‌ها با حضور میدانی در مدارس، در زمینه تعمیرات جزئی، رفع نواقص و مشکلات عمرانی و سایر نیازهای مدارس همکاری کنند.

قموشی در ادامه از اجرای چند مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد درمانگاه فرهنگیان در محل هنرستان کوثر در حال پیگیری است و مکاتبات لازم با اداره‌کل آموزش و پرورش استان انجام شده و برای تسریع در این موضوع نیز با دانشگاه علوم پزشکی رایزنی خواهد شد.

وی افزود: همچنین ایجاد فضای تجاری در مدارس مرحوم مصطفی طالقانی، سردار سلیمانی و صبا در دستور کار قرار گرفته و نقشه‌برداری‌های لازم انجام شده است که امروز عملیات احداث هشت واحد تجاری در مدرسه صبا آغاز می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان همچنین از پیگیری راه‌اندازی رشته تربیت بدنی در هنرستان کوثر برای دختران خبر داد و گفت: رشته تربیت بدنی برای پسران امسال راه‌اندازی شده و برای دختران نیز مجوز و مراحل اجرایی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: مجوز دوره دوم مدرسه استعدادهای درخشان تاکستان نیز اخذ شده و این رشته آموزشی که تاکستان پیش از این در مقطع متوسطه اول داشت، از امسال در مقطع متوسطه دوم نیز فعال می‌شود.

آماده‌سازی مدارس تاکستان برای سال تحصیلی جدید

قموشی با اشاره به اقدامات انجام شده در قالب پروژه مهر اظهار کرد: پنج کارگروه تعمیر، تجهیز و بهسازی مدارس، کیفیت‌بخشی آموزشی، کیفیت‌بخشی تربیتی و تندرستی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی و ایثار و شهادت در قالب پروژه مهر شهرستان فعال هستند.

وی از دریافت و توزیع یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم رنگ میان مدارس شهرستان در قالب طرح شهید عجمیان خبر داد و گفت: ۱۲۰ کلاس درس در این طرح مورد توجه قرار گرفت و پنج مدرسه نیز آسفالت شد.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان ادامه داد: ساخت مدرسه شهید رحیمی با سرعت در حال انجام است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مدرسه تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد. مدرسه کندر نیز آماده شده و دانش‌آموزان می‌توانند از ابتدای سال تحصیلی از آن استفاده کنند.

قموشی از آغاز عملیات احداث کارگاه آموزشی مدرسه شهید رجایی نیز خبر داد و افزود: این پروژه با مشارکت خیران و همراهی مسئولان شهرستان آغاز شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی شروع می‌شود.

وی همچنین از پیگیری تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی مدرسه شهید بازیار و سایر مدارس نیمه‌تمام شهرستان از سر گرفته شده و این پروژه‌ها در حال پیگیری هستند.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان با اشاره به اقدامات حوزه تربیتی و ورزشی گفت: پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان به بهره‌برداری رسیده و دو زمین دیگر نیز امروز افتتاح می‌شود.

وی افزود: برای احداث پنج زمین چمن مصنوعی دیگر نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است و زمین چمن یحیی‌آباد و مدرسه شهید سیف‌الله نیز در شمار پروژه‌های جدید قرار گرفته‌اند.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان

قموشی همچنین درباره اجرای طرح «نماد» در مدارس تاکستان اظهار کرد: این طرح با همکاری مشاوران، معاونان و مربیان پرورشی در مدارس شهرستان در حال اجراست و در شاخص‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ثبت شده است.

وی افزود: در زمینه اقدام به خودکشی نیز کاهش قابل توجهی در میان دانش‌آموزان مشاهده شده و با وجود موارد اقدام، موردی از خودکشی در میان دانش‌آموزان شهرستان گزارش نشده است.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان ضمن قدردانی از عوامل حوزه پرورشی و دستگاه‌های همراه در اجرای طرح نماد، بر تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندسازی دانش‌آموزان و کارکنان آموزش و پرورش تأکید کرد.