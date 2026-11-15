به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر ظهر امروز یکشنبه در جمع مدیران مدارس متوسطه نظری شهرستان کارون اظهار کرد: توجه ویژه به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوازدهم از اولویت‌های مدیریت آموزشی است.

وی افزود: بهترین معلمان، کلاس‌ها و امکانات موجود باید در اختیار دانش‌آموزان پایه دوازدهم قرار گیرد و مدیران با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول علمی، برای ارتقای میانگین نمرات و بهبود نتایج تحصیلی دانش‌آموزان تلاش کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مدیریتی ناشی از شناخت ناکافی مسائل است، گفت: مدیران مدارس باید شناخت دقیقی از وضعیت آموزشی و تربیتی مجموعه خود داشته باشند و با اشراف بر آمار، اطلاعات و شاخص‌های عملکردی، تصمیمات و برنامه‌های خود را بر اساس داده‌های قابل استناد تنظیم کنند.

علی‌فر با اشاره به تفاوت شرایط آموزشی استان‌ها، شهرستان‌ها و مدارس تأکید کرد: ارزیابی عملکرد مدارس باید متناسب با شرایط هر مجموعه و بر اساس میزان پیشرفت آن نسبت به گذشته انجام شود؛ بر همین اساس خوزستان باید با عملکرد گذشته خود، شهرستان کارون با وضعیت پیشین خود و هر مدرسه نیز با عملکرد قبلی همان مدرسه مقایسه شود.

وی ادامه داد: شرایط دانش‌آموزان و امکانات آموزشی در مناطق مختلف یکسان نیست و این تفاوت‌ها باید در ارزیابی عملکرد مدارس مورد توجه قرار گیرد؛ ملاک اصلی، میزان پیشرفت هر مجموعه بر اساس داده‌های آموزشی و شاخص‌های مشخص است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات دیرینه نظام آموزشی در حوزه فضاهای آموزشی، نیروی انسانی و منابع مالی اظهار کرد: این مشکلات محدود به یک شهرستان یا استان نیست و سال‌هاست آموزش‌وپرورش کشور با آن‌ها مواجه است؛ با این حال ارتقای کیفیت آموزشی نباید به تأمین کامل امکانات و رفع تمامی کمبودها موکول شود.

علی‌فر تصریح کرد: هنر مدیران مدارس در این است که با وجود کاستی‌ها و محدودیت‌ها بتوانند تغییر ایجاد کنند؛ مدیرانی که مسئولیت اداره مدارس را پذیرفته‌اند باید با شناخت ظرفیت‌های موجود و استفاده از توانمندی‌های مجموعه خود، برای حل مسائل و بهبود کیفیت آموزش اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه تحول آموزشی فرایندی تدریجی و مستمر است، گفت: تحول یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند حرکت پیوسته در مسیر درست است؛ ممکن است روند پیشرفت آرام باشد، اما استمرار اقدامات و حفظ مسیر حرکت اهمیت دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به روند بهبود عملکرد آموزشی استان افزود: معتقدم مسیر مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزشی خوزستان در پیش گرفته شده است و آنچه اکنون اهمیت دارد، استمرار این حرکت و پیگیری برنامه‌ها برای دستیابی به نتایج بهتر است.

علی‌فر در ادامه، سعه‌صدر، صبر و تحمل را از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیران موفق دانست و بیان کرد: مدیریت مسئولیتی دشوار است و حرکت در مسیر اصلاح و بهبود امور، به بردباری، استقامت و همت نیاز دارد؛ مدیران باید در مواجهه با مشکلات، به‌جای توقف در بیان کمبودها، برای شناسایی راهکارهای مناسب و حل مسائل تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در امور آموزشی و تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: مدیران باید اولیا را با برنامه‌های مدرسه همراه کنند و از ظرفیت مشارکت جمعی بهره بگیرند؛ چراکه همراهی افراد در پیشبرد امور، اثربخش‌تر از تلاش فردی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به ویژگی‌های نسل جدید دانش‌آموزان، شناخت این ویژگی‌ها و برقراری ارتباط مؤثر با آنان را از ضرورت‌های مدیریت مدارس برشمرد و بر احترام، تشویق و تکریم دانش‌آموزان تأکید کرد.

علی‌فر در پایان، نگرش مدیران به مسائل را از عوامل مهم در موفقیت آنان دانست و خاطرنشان کرد: مدیران باید با شناخت توانمندی‌های خود و ظرفیت‌های مجموعه مدرسه، برای مشکلات راه‌حل پیدا کنند و از امکانات موجود برای بهبود عملکرد آموزشی و تربیتی بهره بگیرند.