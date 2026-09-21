به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قموشی رامندی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: مجمع خیرین مدرسهساز و مدرسهیار در حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و توسعه فضاهای آموزشی شهرستان اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
وی با قدردانی از تلاشهای مسعود رحمانی، رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان قزوین، افزود: بخش مهمی از فعالیتهای این مجموعه به جذب خیران و استفاده از ظرفیت آنان برای رفع نیازهای آموزشی اختصاص دارد و باید این روند در شهرستان تاکستان با پویایی بیشتری دنبال شود.
مدیر آموزش و پرورش تاکستان ادامه داد: برای امسال برنامهریزی کردهایم جشنواره خیرین را با گستره بیشتری برگزار کنیم و از خیران شهرها و روستاهای شهرستان دعوت شود تا ضمن تقدیر از خیران، نیازهای آموزشی شهرستان نیز به صورت شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.
قموشی گفت: برنامه ما این است که پیش از برگزاری جشنواره، به صورت حضوری به منازل و محل کار خیرانی که تاکنون در حوزه مدرسهسازی فعالیت کردهاند مراجعه کنیم، ضمن تقدیر از آنها، از ظرفیتشان برای معرفی خیران جدید نیز استفاده کنیم.
وی افزود: علاوه بر خیران فعال، افراد توانمند مالی که میتوانند در حوزه آموزش و پرورش مشارکت کنند نیز شناسایی و به صورت حضوری برای حضور در این عرصه دعوت خواهند شد.
جذب خیران با اعلام نیازهای واقعی شهرستان
مدیر آموزش و پرورش تاکستان با اشاره به تجربه برگزاری چنین برنامههایی در آوج و بوئینزهرا اظهار کرد: در این برنامهها نیازهای مشخص شهرستان در اختیار خیران قرار گرفت و حتی در همان جلسه افرادی برای واگذاری زمین، ساخت مدرسه و احداث فضاهای خدماتی اعلام آمادگی کردند.
قموشی اضافه کرد: در تاکستان نیز قصد داریم همین الگو را دنبال کنیم و نیازهای واقعی شهرستان را به خیران اعلام کنیم تا هر فرد متناسب با توان خود در یک بخش مشارکت کند.
وی گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، برگزاری این جشنواره برای آبانماه پیشبینی شده است، اما هدف ما برگزاری یک برنامه اثرگذار است و اگر به زمان بیشتری نیاز باشد، برای اجرای مطلوب آن عجله نخواهیم کرد.
پروژههای نیمهتمام مدارس تاکستان دوباره فعال شدند
مدیر آموزش و پرورش تاکستان در ادامه با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی آموزش و پرورش شهرستان بیان کرد: پروژههای نیمهتمامی که از گذشته داشتیم دوباره فعال شده و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.
وی افزود: پروژه مدرسه شهید بازی در شهر تاکستان وارد مرحله اجرایی شده و قراردادهای آن منعقد شده است.
قموشی ادامه داد: مدرسه مرحوم محترم کارخانه نیز در حال ساخت است که با مشارکت خانواده خیر، دو فضای آموزشی در این مجموعه ایجاد میشود و هر یک از این مدارس ۱۲ کلاسه خواهد بود.
وی با اشاره به پروژه مدرسه شهید سیفالله گفت: خیر مدرسهساز، آقای اسماعیلی، برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده و پس از گفتوگو و بازدید از محل، روند اجرای آن دنبال شده است. در همان بازدید نیز کلنگ احداث چمن مصنوعی این مدرسه به زمین زده شد.
مدیر آموزش و پرورش تاکستان همچنین از پیشرفت پروژه مدرسه شهید رحیمی نرجه خبر داد و اظهار کرد: عملیات این مدرسه در حال انجام است و طبق وعده پیمانکار، امیدواریم تا اواخر مهرماه به پایان برسد و حتی زودتر از موعد در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
قموشی با اشاره به پروژه مدرسه کندر نیز گفت: این مدرسه آماده افتتاح است و حدود ۹۰ درصد عملیات آن انجام شده و در حال تکمیل تجهیزات و تأمین صندلی و امکانات مورد نیاز هستیم تا با هماهنگی فرمانداری، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
پنج چمن مصنوعی به بهرهبرداری رسید
وی با اشاره به اجرای طرح احداث زمینهای چمن مصنوعی در مدارس تاکستان گفت: از مجموع ۱۰ پروژه چمن مصنوعی، پنج پروژه به بهرهبرداری رسیده و برای تکمیل سایر پروژهها نیز پیگیری اعتبارات ادامه دارد.
مدیر آموزش و پرورش تاکستان افزود: بخشی از اعتبارات این پروژهها با رایزنی نماینده مردم منطقه در مجلس تأمین شده و برای بخش باقیمانده نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.
قموشی در ادامه با اشاره به نقش مدرسهیاران در حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار گفت: مدرسهیاری فقط به آغاز سال تحصیلی محدود نیست و در طول سال نیز مجمع خیرین کمکهای مختلفی به دانشآموزان نیازمند ارائه میکند.
وی بیان کرد: اقلام حمایتی مورد نیاز دانشآموزان از مسیرهای مختلف تأمین میشود؛ بخشی توسط کمیته امداد، بخشی توسط بهزیستی و بخشی نیز از طریق انجمنهای مدارس و کمک همکاران آموزش و پرورش تأمین میشود تا هیچ دانشآموزی از حمایتهای مورد نیاز محروم نماند.
هیچ دانشآموزی نباید از حمایت آموزشی و اجتماعی محروم بماند
مدیر آموزش و پرورش تاکستان در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در حمایت از آموزش و پرورش اظهار کرد: تلاش ما این است که از هیچ دانشآموزی، چه در حوزه تحصیلی و چه در حوزه حمایتی، غافل نشویم و از هر ظرفیتی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: رسانهها میتوانند در این مسیر همراه آموزش و پرورش باشند؛ گاهی یک تیتر خبری مناسب میتواند بسیاری از موانع را برطرف کند و یک خبر خوب نیز میتواند در حل مشکلات اثرگذار باشد.
قموشی تأکید کرد: انتظار داریم رسانهها در مسیر اطلاعرسانی سازنده همچنان همراه آموزش و پرورش باشند تا بتوانیم مشکلات دانشآموزان، خانوادهها و همکاران فرهنگی را با استفاده از ظرفیتهای موجود برطرف کنیم.
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