طرح تفصیلی جدید شهر ایلام نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر،رضا دارابی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح تفصیلی شهر ایلام اظهار داشت:پس از ابلاغ طرح جامع شهر ایلام در سال ۱۴۰۰، از ابتدای سال ۱۴۰۲ جلسات کارشناسی متعددی با مشارکت مشاوران و دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی برای بازنگری کاربری‌های شهری و تدوین طرح تفصیلی جدید برگزار شد و آخرین جلسه این فرآیند با حضور اعضای کمیسیون ماده ۵ به نهایی‌شدن طرح انجامید.

وی با اشاره به تقسیم شهر به چهار منطقه اصلی و لحاظ‌کردن روستاهای الحاقی در طرح جدید افزود: در این بازنگری، مساحت محدوده قابل توسعه شهر از ۲۲۰۶ هکتار در طرح جامع، به میزان ۱۸۰ هکتار افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، تأمین سرانه‌های استاندارد مسکونی، فضای سبز، اماکن مذهبی، آموزشی، درمانی و اداری را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: در راستای تسهیل ساخت‌وساز و پاسخ‌گویی به نیاز مسکن شهروندان، ضوابط تراکم ساختمانی نیز بازنگری شده و امکان افزایش تراکم از سه طبقه به چهار، پنج و شش طبقه در سطوح پیش‌بینی‌شده فراهم شده است.

دارابی ادامه داد: برای تشویق توسعه در محورهای اصلی شهر با عرض بیش از ۲۰ متر نیز تراکم ساختمانی بالاتری در نظر گرفته شده است. همچنین ایجاد منطقه ویژه شهری با هدف تمرکز فعالیت‌های مشخص و مدیریت بهتر توسعه شهری در طرح جدید پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در تدوین طرح تفصیلی جدید، حقوق شهروندان در زمینه تغییر کاربری‌ها و مجوزهای صادرشده از سوی شهرداری مورد توجه قرار گرفته و خدمات‌رسانی به مناطق حاشیه‌ای و روستاهای الحاقی نیز در برنامه‌های توسعه شهری لحاظ شده است.